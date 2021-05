Festivalul Enescu deschide Concursul Enescu cu o Scrisoare Deschisă pentru Public și pentru operatorii culturali

Festivalul și Concursul Internațional George Enescu marchează deschiderea fazei a doua a Concursului Enescu 2020/2021, care are loc astăzi, 12 mai 2021, printr-o Scrisoare Deschisă adresată publicului larg și organizatorilor de concerte și evenimente, pentru „a crea un moment de reflecție și pentru a relansa invitația noastră la deschidere și la colaborare”, în contextul în care Festivalul Enescu a fost ținta unor afirmații care induc în eroare și alimentează fricile întreținute de discursul naționalist și populist.

„În cultură, nu suntem și . Cultura doboară granițele și creează locul în care ne întâlnim cu toții, creatori, operatori sau consumatori, dincolo de ce ne desparte în viața de zi cu zi. Toți avem nevoie de creativitate, emoție, trăire autentică. Avem nevoie de Frumos.

Vă invităm așadar să alegem limbajul universal al muzicii, cu artiștii care vin la Concursul Enescu. Vă așteptăm la concerte și recitaluri, atât în sala Ateneului, cât și online, pe www.festivalenescu.ro. Suntem gata să colaborăm, pentru a îmbunătăți susținerea și dezvoltarea întregului sector cultural.”

Scrisoare deschisă

Publicului larg,

Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale,

Dragă Public,

Stimați colegi,

Astăzi începe faza a doua a Concursului Internațional George Enescu 2020/2021, singura competiție internațională în care virtuozitatea în interpretarea sonatelor marelui compozitor român George Enescu este probă obligatorie pentru promovarea unor tineri artiști. Este și singurul Concurs Internațional de muzică clasică organizat în România care respectă standardele Federației Mondiale a Concursurilor de Interpretare Muzicală. Putem spune că, în domeniul muzicii clasice, organizăm a XVII-a ediție a unui concurs care echivalează cu un turneu de Grand Slam, riguros, credibil și apreciat printre profesioniști, la nivel internațional.

Un număr de 21 de tineri artiști din 11 țări au rămas în cursă, într-o ediție Concursului care s-a luptat din toate puterile să nu fie anulată. Ei vor interpreta sonatele enesciene, pe 13 mai (violoncel), 17 mai (vioară), 21 mai (pian). Vă invităm să-i ascultați, în semifinalele care vor fi transmise online, gratuit, pe www.festivalenescu.ro . Nouă dintre ei vor intra în finale și vor interpreta concerte cu orchestră, cu public, pe 15 mai (violoncel), 19 mai (vioară), 23 mai (pian).

Acesta este doar unul din modurile în care Concursul Enescu promovează muzica celui mai mare compozitor român, George Enescu: face tânăra generație de artiști să îi descopere creația, iar ei o oferă publicului.

Concursul se va încheia pe 23 mai și va cuprinde și șase recitaluri extraordinare ale laureaților edițiilor anterioare, precum și ale unor membri ai juriilor. Ei vor cânta pentru iubitorii muzicii din România și din străinătate care cumpără bilete online sau în sala Ateneului.

În mod normal, Concursul trebuia să aibă loc în septembrie 2020. Dar pandemia ne-a dat peste cap și pe noi, ca și pe dumneavoastră, public, operatori culturali, artiști. Am fost puși în fața interdicției de a organiza evenimente, a anulării zborurilor, a imposibilității de a aduce artiști străini la București, a tăierii finanțării, a pierderii unor sponsori, a incertitudinii, a amenințărilor legate de sănătate și chiar a îmbolnăvirii unor membri ai echipei. Dar dincolo de orice, am trecut printr-o experiență întunecată: o pandemie care distruge umanitatea, prin felul în care poate lua viața și sănătatea oamenilor pe care îi atinge.

Ca fiecare dintre dumneavoastră, a trebuit să facem alegeri. „Anulăm Concursul?”, ne-am întrebat. Am ales să ne reinventăm, pentru ca muzica să meargă mai departe, și să încercăm să inspirăm oamenii și creatorii de cultură, din toate domeniile, să găsească forța unificatoare, ca să colaboreze și să se susțină reciproc în aceste vremuri grele. Credem că fiecare artist, fiecare creator de cultură contribuie decisiv la ceea ce avem cu toții nevoie pentru a ne păstra umanitatea: Frumusețe în viață.

Și mai credem că, în vremuri atât de dificile este esențial să nu ne pierdem echilibrul și să nu ne atacăm unii pe alții pentru resurse sau atenție.

De aceea, în august 2020, am lansat Manifestul pentru Salvarea Frumuseții în Viață și am invitat artiști din cele mai diverse domenii să ni se alăture într-o dezbatere publică despre ce avem nevoie să se întâmple în România și ce este nevoie ca și autoritățile să facă pentru a păstra cultura în viața oamenilor. Am făcut acest lucru știind cât de dificilă este situația cu care se confruntă toți actorii din domeniul cultural, de la artiștii independenți, până la instituții mari de cultură, operatori, furnizori.

Reluăm astăzi, cu ocazia începerii celei de-a doua faze a Concursului 2020/2021 mesajul nostru de colaborare și de susținere reciprocă, pornind de la nevoia publicului nostru de a găsi Frumusețe în viață în cele mai diverse forme de viață culturală. Dacă lăsăm virusul naționalismului și al populismului să contamineze cultura, o adevărată pandemie ne va bântui sufletul

De exemplu, afirmația lansată recent de unii operatori culturali, potrivit căreia banii alocați Festivalului Enescu sunt pentru orchestrele străine induce în eroare, alimentând frica întreținută de discursurile naționaliste și populiste. Festivalul Enescu nu alocă subvenții pentru artiști, ci plătește servicii și produse artistice furnizate atât de artiști străini și români, cât și de diverși furnizori, pentru a crea evenimente destinate publicului larg, în majoritate român, pentru a asigura publicului român acces la muzică de calitate internațională și pentru a promova muzica lui George Enescu. În acest an, de exemplu, 42 de lucrări de Enescu vor fi în Festival, cel mai mare număr în istoria evenimentului. Iar orchestrele străine îl interpretează apoi pe Enescu în străinătate, în fața audiențelor lor.

Pe de altă parte, Festivalul susține activitatea economică și turistică și încurajează colaborarea cu alte arte, prin evenimente conexe. Beneficiarul final este tot publicul larg, societatea românească. Festivalul Enescu este un proiect cultural de interes public.

Nu credem că cineva poate să impună publicului un anumit produs cultural, însă, la nivel de țară putem avea niște opțiuni strategice. Promovarea creației și personalității lui George Enescu este o astfel de opțiune strategică pentru România, de care se ține cu o oarecare disciplină și constanță în ultimii 30 de ani, chiar dacă poate să facă mai mult în acest sens.

Toate țările cu putere culturală aleg artiști din patrimoniul propriu pe care îi promovează cu prioritate. Face parte din diplomația culturală, care contribuie la creșterea influenței pe care țările o pot avea în străinătate. România este încă departe de modelul marilor puteri culturale și are și multe alte resurse culturale în care ar trebui să investească. Dar dacă distrugem ceea ce a fost construit, nu vom exporta decât imaginea unei societăți care nu reușește să colaboreze pentru a se afirma.

Am fi comunicat altfel deschiderea Concursului Enescu, care începe în seara aceasta cu un recital de vioară, susținut de laureatul ediției din 2018, Vikram Sedona, și de pianistul Aimo Pagin, un alt laureat al Concursului Enescu, dacă Festivalul Enescu nu ar fi fost ținta unui discurs de tip naționalist, asumat de o organizație care reprezintă mai mulți operatori culturali.

Am preferat să adresăm această Scrisoare Deschisă, pentru a crea un moment de reflecție și pentru a relansa invitația noastră la deschidere și la colaborare.

Vă invităm așadar să alegem limbajul universal al muzicii, cu artiștii care vin la Concursul Enescu. Vă așteptăm la concerte și recitaluri, atât în sala Ateneului, cât și online, pe www.festivalenescu.ro. Suntem gata să colaborăm, pentru a îmbunătăți susținerea și dezvoltarea întregului sector cultural.

#SalvațiFrumusețeaÎnViață. Împreună.

Muzica trebuie să continue!

#SaveBeautyInLife. Together.

Music must go on!