Fenomen spectaculos, surprins în Cluj. O dronă a filmat cerul și "pătura" de nori de la altitudini foarte mari - VIDEO

Imagini spectaculoase din Cluj. O dronă a surprins cerul și "pătura" de nori de la altitudini foarte mari. Ceața este predominantă în Cluj în fiecare toamnă, dar deasupra norilor imaginile sunt de o frumusețe răpitoare. Specialiștii explică faptul că apariția acestui fenomen este favorizat în zona depresionară. Totodată, în aceste regiuni oamenii ar fi mai anxioși, potrivit experților. În plus, ceața afectează economic orașul, mai ales că aeroportul are de cele mai multe ori zboruri anulate sau întârziate din cauza fenomenului.

"Sunt studii care arată că luminozitatea redusă favorizează instalarea depresiei sezoniere. Această depresie se numește sezonieră tocmai pentru că apare în sezonul de iarnă din cauza luminozității reduse. Această reacție depresivă este foarte răspândită în țările din nordul Europei. Pentru Cluj-Napoca nu există astfel de studii, dar putem presupune că ceața favorizează depresii și o proastă dispoziție emoțională. Totuși, oamenii nu vin la cabinet pentru așa ceva. Dacă în nordul Europei tratamentul presupune expunerea de trei ori pe zi, câte 15 minute, la un ecran luminos, la noi oamenii așteaptă o zi însorită. Sau urcă pe Feleac. Eu prefer Bucureștiul pentru că acolo sunt mai multe zile cu soare", a explicat Mircea Miclea, scrie Realitatea.net.

Oamenii au rămas uluiți când au văzut acest fenomen pe cer. Ce este un pileus și în ce condiții se formează

Un fenomen ciudat i-a uimit pe locuitorii orașului chinez Haikou, din provincia Hainan. Pe cer a apărut un nor în culorile curcubeului. Din imaginile video filmate de oameni, formațiunea pare a fi una uriașă, cu adevărat impresionantă. Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară.

"Este o nebunie. Ca și cum un curcubeu și un nor au avut un copil", a comentat o persoană

"Toată viața mea s-ar schimba dacă aș vedea așa ceva în realitate", a comentat altcineva.

Ce este un pileus

Curcubeul este cunoscut sub numele de nor eșarfă sau "pileus" și se formează prin răcirea și condensarea aerului umed forțat în sus, informează Lad Bible. Astfel, atunci când lumina soarelui este la unghiul corect, ea difractează între picături și cristalele de gheață din nor, creând o culoare de curcubeu.

"Un pileus, numit și nor eșarfă sau nor șapcă, este un nor mic, orizontal, care apare deasupra unui cumulus (nori separați sub formă de grămezi, dezvoltați mai mult pe verticală) sau cumulonimbus (nor dens, înalt, asociat cu furtuni și instabilitate atmosferică). Norii Pileus sunt adesea de scurtă durată, cu norul principal de sub ei ridicându-se prin convecție pentru a-i absorbi", informează SKYbrary.

Formațiunile de nori Pileus sunt create atunci când aerul din jurul unui turn cumuliform se ridică atât de repede încât se condensează într-o formă netedă de umbrelă sau ca o glugă odată ce atinge punctul de rouă. Ca atare, ele sunt de obicei indicatori ai vremii severe și a unui pileus.

"Pilei se pot forma, de asemenea, deasupra munților, nori de cenușă, nori pirocumulus din erupția vulcanilor și niște nori ciuperci cu detonări nucleare de mare randament", relatează SKYbrary.

Ocazional, în norii pileus se văd culori strălucitoare irizante, pe măsură ce lumina soarelui este difractată prin picăturile de apă din nor, care sunt mai puternice. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News