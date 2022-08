Oamenii au rămas uluiți când au văzut acest fenomen pe cer. Ce este un pileus și în ce condiții se formează - Video

Un fenomen ciudat i-a uimit pe locuitorii orașului chinez Haikou, din provincia Hainan. Pe cer a apărut un nor în culorile curcubeului. Din imaginile video filmate de oameni, formațiunea pare a fi una uriașă, cu adevărat impresionantă. Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară.

"Este o nebunie. Ca și cum un curcubeu și un nor au avut un copil", a comentat o persoană

"Toată viața mea s-ar schimba dacă aș vedea așa ceva în realitate", a comentat altcineva.

Rainbow colored scarf cloud over Haikou city in China pic.twitter.com/ewKmQjsiIE August 26, 2022

Ce este un pileus

Curcubeul este cunoscut sub numele de nor eșarfă sau "pileus" și se formează prin răcirea și condensarea aerului umed forțat în sus, informează Lad Bible. Astfel, atunci când lumina soarelui este la unghiul corect, ea difractează între picături și cristalele de gheață din nor, creând o culoare de curcubeu.

"Un pileus, numit și nor eșarfă sau nor șapcă, este un nor mic, orizontal, care apare deasupra unui cumulus (nori separați sub formă de grămezi, dezvoltați mai mult pe verticală) sau cumulonimbus (nor dens, înalt, asociat cu furtuni și instabilitate atmosferică). Norii Pileus sunt adesea de scurtă durată, cu norul principal de sub ei ridicându-se prin convecție pentru a-i absorbi", informează SKYbrary.

Formațiunile de nori Pileus sunt create atunci când aerul din jurul unui turn cumuliform se ridică atât de repede încât se condensează într-o formă netedă de umbrelă sau ca o glugă odată ce atinge punctul de rouă. Ca atare, ele sunt de obicei indicatori ai vremii severe și a unui pileus.

"Pilei se pot forma, de asemenea, deasupra munților, nori de cenușă, nori pirocumulus din erupția vulcanilor și niște nori ciuperci cu detonări nucleare de mare randament", relatează SKYbrary.

Ocazional, în norii pileus se văd culori strălucitoare irizante, pe măsură ce lumina soarelui este difractată prin picăturile de apă din nor, care sunt mai puternice.

Un fenomen meteorologic bizar a creat panică în România. Oamenii au sunat la 112. Ce spun specialiștii

Un fenomen natural rar întâlnit a fost descoperit în România și va cuprinde toată țara. Mai exact, un nor de praf și umezeală a stârnit nedumerire printre locuitorii din județele din estul țării: Iași, Bacău și Vaslui. La Botoșani, oamenii s-au speriat și au sunat la 112 ca să reclame o posibilă poluare, transmite Pro Tv.

Comisarii de mediu au verificat situația, şi au spus că este vorba despre un fenomen natural rar întâlnit. Concret, potrivit specialiștilor, pe fond de umezeală și praf, la altitudine joasă, s-a format un nor de ceață densă.

Profesorul Silviu Gurlui, de la Facultatea de Fizică a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a urmărit fenomenul azi-noapte pe străzile din Iași, acolo unde, în cartierul Copou, de exemplu, consistența norului semăna chiar cu o ninsoare. În plus, într-o comună învecinată Iașiului, unde primăria a făcut dezinsecția străzilor, din cauza norului ciudat, soluția nu a mai urcat în atmosferă, ci a rămas spre sol.

"E o senzație de alergie a ceea ce se află în atmosferă. Un nor de praf în amestec cu umiditatea din atmosferă a creat o situație de disconfort major. Se pare că acest nor de praf se va răspândi peste toată România, dar se va dispersa și efectele se vor diminua foarte mult, odată ce vor traversa România", a explicat Silviu Gurlui. Vezi mai mult AICI.

