Femeie din Suceava, fraudă de aproape 1.000.000 de lei. A ajutat familii să obţină ilegal indemnizaţii de creşterea copilului

O femeie din Suceava a fost reţinută de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava sub acuzaţia că a ajutat 31 de persoane să obţină în mod fraudulos indemnizaţii pentru creşterea copilului, prejudiciind bugetul de stat cu peste un milion de lei, potrivit Agerpres.



Potrivit IPJ Suceava, femeia de 68 de ani este cercetată pentru infracţiuni de fals şi înşelăciune, ancheta derulându-se sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.



Astfel, poliţiştii suceveni au adus la cunoştinţa femeii de 68 de ani faptul că este cercetată într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (47 acte materiale), complicitate la infracţiunea de înşelăciune în formă continuată (37 acte materiale), participaţie improprie la fals intelectual (sub forma instigării) în formă continuată (două acte materiale) şi fals informatic în formă continuată (1.148 acte materiale).



"În concret, activitatea infracţională a femeii a constat în aceea că în perioada 2020 - 2023 a ajutat un număr de 31 persoane să inducă în eroare Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava în vederea obţinerii frauduloase a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prin aceea că a falsificat şi le-a încredinţat acestora spre folosire documente care atestau în fals calitatea persoanelor respective de salariate ale unor persoane juridice private, precum şi presupusele venituri încasate de acestea în calitatea de angajate, înscrisuri pe care persoanele respective le-au anexat la cererile depuse la A.J.P.I.S. Suceava, în urma cărora au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului cu un cuantum total de 968.759 lei, cu această sumă fiind prejudiciat bugetul de stat", transmite IPJ.



Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra unui autoturism, dar şi asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare, proprietatea femeii, pentru a se asigura repararea pagubei produse prin săvârşirea infracţiunilor şi pentru garantarea plăţii cheltuielilor judiciare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News