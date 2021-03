Femei care au făcut avort în Italia au găsit cruci în cimitir cu numele lor pe ele

În Italia, o femeie poate face avort după 12 săptămâni de sarcină dacă viaţa îi este pusă în pericol. Conform legii, fetusul trebuie îngropat într-o groapă comună, dacă mama nu cere altceva.

„Am găsit un mormânt în care era îngropat fetusul, având deasupra o cruce, un simbol religios care nu îmi aparține, pentru că sunt atee, și cu numele și prenumele meu pe cruce. Am auzit în 2020 despre aceste cimitire de fetuși. Am vrut să verific, așa că am sunat la morga spitalului în care am făcut avortul. Mi-au spus că fetusul este înmormântat în cimitirul Flaminio și că îl voi găsi acolo, cu o cruce cu numele meu. Eu am făcut o alegere clară să nu existe un loc fizic care să-mi aducă aminte”, spune Marta Loi, una dintre femeile care au făcut avort, conform BBC.

Noul scandal readuce la lumină lupta pe care o duc multe femei din Italia pentru a putea face un avort, într-o țară în care Biserica are încă o influență majoră.

Legea le permite și medicilor să refuze să facă această procedură din motive etice. Circa 70% dintre medicii din Italia se opun avortului. Procentajul ajunge chia la 90% în unele regiuni.