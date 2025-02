FCSB, duel incendiar cu PAOK pentru un loc în optimile Europa League

Cele două formații s-au mai întâlnit în faza grupelor competiției, pe terenul celor de la PAOK, unde FCSB a reușit să se impună cu 1-0, într-un meci extrem de tensionat. Deși au evoluat în inferioritate numerică pentru o bună parte a partidei, elevii lui Elias Charalambous au demonstrat caracter și determinare, obținând o victorie importantă.

Acum, în play-off-ul pentru optimile Europa League, FCSB speră să repete succesul și să facă un pas decisiv spre fazele eliminatorii ale competiției.

Ambii antrenori, atât Elias Charalambous antrenorul echipei FCSB, cât și omologul său de la PAOK, Razvan Lucescu, au oferit declarații în conferința de presă.

Elias Charalambous: „Nu putem compara bugetul lui FCSB cu cel al lui PAOK”

„Istoria e istorie. Dacă luăm în considerare ce s-a întâmplat în trecut, putem lua în considerare ce se întâmplă acum. Nu putem compara bugetul lui FCSB cu cel al lui PAOK. Sunt lucruri diferite, timpuri diferite. Nu putem să ne întoarcem în trecut. Să vedem azi ce se întâmplă. Va fi un meci diferit cu PAOK joi.

Băieții au arătat că pot evolua la acest nivel. Va fi un meci foarte, foarte greu și știm asta. Suntem realiști. Dar, pe de altă parte, băieții au arătat ce pot. Și asta ne face să credem mai mult și o să încercăm tot ce putem. Sunt două meciuri și o luăm pas cu pas.

Am mai spus-o, trebuie să uităm de ceea ce s-a întâmplat înainte. Suntem două echipe foarte asemănătoare în stilul de joc. Abordarea o vedem de la meci la meci. Trebuie să ne concentrăm 100% pe primul meci. Nu ne putem gândi la al doilea meci, pe care-l vom juca într-o săptămână. Am o presimțire că totul se va decide în a doua manșă și asta e. Așa văd lucrurile: pas cu pas.

Trebuie să jucăm iar împotriva lui PAOK, nu putem să schimbăm lucrurile. Tragerea la sorți ne-a adus din nou față în față și trebuie să jucăm.

Nu contează unde joci, contează ce faci pe teren. E foarte important să ne amintim că am jucat foarte bine în deplasare. O înfrângere cu Rangers, dar avem și o înfrângere acasă, cu Manchester. Nu contează unde joci. Fanii sunt un lucru, iar ceea ce jucăm noi pe teren e altceva.” a declarat Elias Charalambous la conferința dinaintea meciului.

Răzvan Lucescu: „Darius Olaru e o absență importantă”

„Cu tot respectul pentru adversarii noștri cărora le știu puterea, experiența și tricoul care e mai greu decât al nostru în Champions League… Steaua (n.r. FCSB) a câștigat o dată Champions League. Pentru mulți ani a participat în grupe în Champions League, Europa League, în sferturi, semifinale. Ei au avantaje. Oamenii trebuie să înțeleagă că am respect pentru istoria acestui club.

În ceea ce privește jocul trecut, rezultatul a fost foarte nedrept. Am jucat mult mai bine, am avut multe șanse. L-am analizat bine și nu a fost corect pentru câte oportunăți am avut. Așa e fotbalul.

Am vrut să câștigăm jocul într-o anumită manieră, dar a ieșit rău la câte ocazii am ratat. Cred că a venit după anumite evenimente care au avut efecte la nivel psihologic, după meciurile cu Galatasaray și Aris, în care am jucat un fotbal foarte bun, dar am ratat la numărul de goluri. Ne-a afectat asta și am intrat în joc fără o mentalitate puternică.

Pe de altă parte, Steaua a ajuns de două ori și a înscris o dată dintr-o minge lungă. După eliminare au stat în apărare și s-au închis. Asta e povestea. Joi va fi un alt meci.

Mentalul e important în sport – și cel individual, și cel de grup. Fiecare trebuie să găsească în interiorul lui o motivație și un caracter puternic. „Vreau să merg acolo și o s-o fac!” FCSB este o echipă fizică. A arătat că are jucători de calitate, tehnici. Au o calitate fizică foarte puternică.

Darius Olaru e o absență importantă, dar aici nu e vorba numai de o absență, pentru că ei au reușit să treacă peste aceste probleme. Și la noi e Zivkovic, un fotbalist important, care nu joacă.

Nu e vorba doar despre un jucător, e vorba despre echipă. Contează modul în care aceste două echipe vor juca din punct de vedere fizic, tactic și ce va face fiecare la orice duel și moment important, ce determinate are să alerge fiecare și să fugă pentru fiecare minge.”, a declarat Răzvan Lucescu la conferință.

Reguli stricte pentru românii care merg la meciul cu PAOK

Clubul FCSB a transmis un mesaj important pe Facebook referitor la deplasarea suporterilor în Grecia pentru partida cu PAOK Salonic, din această seară, din cadrul Europa League. Având în vedere măsurile de siguranță și organizare, suporterii care vor însoți echipa sunt rugați să respecte o serie de reguli pentru a asigura o deplasare fără incidente.

1. Evitarea purtării însemnelor clubului în orașul Salonic.

2. Prezentarea la locul de întâlnire pentru deplasarea la stadion.



3. Autoritățile din Salonic recomandă ca suporterii români să ajungă la locația de întâlnire cu aproximativ 4 ore înainte de startul partidei pentru a asigura un flux organizat și fără aglomerație.

5. Evitarea deplasării independente.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News