FACIAS: PNRR, în derivă. România pierde miliarde de euro

FACIAS a solicitat decidenților guvernamentali să detalieze în ce stadiu se află România în ceea ce privește implementarea PNRR și a aflat că au trecut mai mult de 4 luni de când a înaintat cea de-a 2 a cerere de plată din PNRR și nici până la acest moment nu a fost primit avizul favorabil din partea Comisiei Europene.



Conform unui răspuns primit de FACIAS de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în acest an, România nu a încasat bani din PNRR pentru că nu a îndeplinit cerințele pentru 3 jaloane cuprinse în plan. Ne referim aici la:Jalonul 129 ce presupune semnarea contractelor pentru construirea unei capacități de electrolizoare noi de cel puțin 100 MW;Jalonul 133 ce presupune semnarea contractelor pentru proiecte de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz și încălzire centralizată;Jalonul 213 ce presupune intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pentru a se asigura sustenabilitatea pensiilor din cadrul pilonului 2.Neîndeplinirea acestor jaloane conduce la pierderea a 1.3 miliarde de euro, finanțare din PNRR.



Probleme și în cazul cererii de plată numărul 3



Dintr-un răspuns oficial al MIPE, transmis FACIAS, rezultă că România are probleme și cu a treia cerere de finanțare. Ministerul estimează ca cea de-a treia cerere de plată va fi trimisă Comisiei Europene până la sfârșitului lunii iunie 2023 DOAR dacă vor fi clarificate anumite aspecte, printre care cel mai important fiind chiar aprobarea cererii de plată nr. 2. Având în vedere că nu avem nici măcar aprobare pentru a doua cerere, este destul de previzibil că nu vom încasa bani nici din cererea nr. 3, chiar dacă se va reuși depunerea acesteia.

Vezi și: FACIAS a dat în judecată Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru secretizarea informațiilor din PNRR



Și dacă MIPE are rezerve cu privire la cea de-a treia tranșă, Ministerul de Finanțe nici măcar nu a luat în calcul posibilitatea plății de 3 miliarde. Un document publicat recent relevă faptul că Ministerul Finanțelor a previzionat ca încasări din PNRR doar 1,9 miliarde de euro în acest an, deși conform planului depus de România, țara noastră ar fi trebuit să primească în acest an aproximativ 5 miliarde de euro, aferente tranșelor 2 și 3 din PNRR. Reiese astfel clar că decidenții politici sunt convinși că România nu va beneficia în acest an de tranșa a treia.



FACIAS consideră îngrijorătoare această situație, în contextul în care banii europeni din PNRR pe care îi vom pierde erau destinați unor investiții majore.



Răspunsul integral al MIPE poate fi citit pe site-ul FACIAS, www.facias.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News