Fabrică de bani falși într-un sat din Suceava. Capul ar fi un român, dar creierul este un italian: Au fost demascați în Sofia
Data actualizării: 14:24 24 Mar 2026 | Data publicării: 13:57 24 Mar 2026

Fabrică de bani falși într-un sat din Suceava. Capul ar fi un român, dar creierul este un italian: Au fost demascați în Sofia
Autor: Roxana Neagu

bani falsi

O grupare dintr-un sat din România, care fabrica bani falși, a fost demascată în Sofia cu 1,2 milioane de euro bancnote false. Capul ar fi un român, dar creierul grupării este un italian cunoscut internațional ca fiind preocupat de falsificarea de bani.

Astăzi, 24 martie 2026, șase percheziții domiciliare au loc în județele Suceava și Ilfov, efectuate de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Iași,  împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași. Sunt acuzații cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

Sute de kilograme de hârtie specială pentru producerea de bani falși

”În luna octombrie 2025,  4 persoane, trei cetățeni români și un cetățean italian, ar fi constituit, în județul Suceava, o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă.

Din investigații a rezultat că, în intervalul octombrie - noiembrie 2025, persoanele în cauză ar fi procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producerea de bani falși. 

Liderul grupării e român

Ulterior, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) ar fi achiziționat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava. 

Actele de urmărire penală au reliefat și faptul că, persoana în cauză de naționalitate italiană este cunoscută la nivel internațional cu preocupări legate de falsificarea de bani, rolul acesteia în cadrul grupării infracționale organizate fiind de a-i instrui pe ceilalți membri cu privire la producerea banilor falși, precum și de a facilita, prin intermediul conexiunilor infracționale din străinătate, procurarea de instrumente sau materiale în vederea producerii de bani falși, precum și punerea în circulație a acestora pe teritoriul României sau teritoriul altor state. 

Fabrică de bani falși într-un sat din Suceava. Capul ar fi un român, dar creierul este un italian: Au fost demascați în Sofia

Căutau o legătură infracțională cu Bulgaria, recent trecută la euro

Relevant este și faptul că, persoanele în cauză ar fi vizat crearea unor legături infracționale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro- monedă națională, sens în care s-ar fi deplasat în mai multe rânduri în țara vecină. 

Ieri, 23 martie 2026, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, persoana de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari, au fost depistați  în Sofia, în timp ce ar fi deținut și transportat o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiură de 100 de euro, aproximativ 1.200.000 de euro (falși). În acest context a fost descoperită și cantitatea de 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Fabrică de bani falși într-un sat din Suceava. Capul ar fi un român, dar creierul este un italian: Au fost demascați în Sofia

Până la acest moment, la una dintre locații, a fost descoperită „o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție. 

Au fost descoperite și ridicate imprimante, diferite componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor și bancnote contrafăcute, în cupiură de 50 și 100 de euro. 

Fabrică de bani falși într-un sat din Suceava. Capul ar fi un român, dar creierul este un italian: Au fost demascați în Sofia

Activitățile continuă, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” arată un comunicat de presă. 

 

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Mihai Daraban: „În România, dialogul social se termină cu poza de grup”
Publicat acum 18 minute
De când scad temperaturile și vin ploile. Elena Mateescu (ANM), cum va fi vremea de Florii și de Paște
Publicat acum 19 minute
Trei scenarii pentru coaliția de guvernare. De ce nu vrea PSD să-l schimbe pe Ilie Bolojan acum
Publicat acum 20 minute
Marco Rubio va participa vineri la o reuniune G7 în Franța: Domeniile de interes vor fi războaiele şi ameninţările la adresa păcii
Publicat acum 24 minute
Barajul România-Turcia pentru Cupa Mondială 2026 va fi arbitrat de Francois Letexier
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 19 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 4 ore si 56 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 7 ore si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25:Iran: Un radical ce a comandat Gardienii Revoluţiei, numit în locul pragmaticului Larijani
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
