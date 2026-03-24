Fabrică de bani falși într-un sat din Suceava. Capul ar fi un român, dar creierul este un italian: Au fost demascați în Sofia

Astăzi, 24 martie 2026, șase percheziții domiciliare au loc în județele Suceava și Ilfov, efectuate de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași. Sunt acuzații cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

Sute de kilograme de hârtie specială pentru producerea de bani falși

”În luna octombrie 2025, 4 persoane, trei cetățeni români și un cetățean italian, ar fi constituit, în județul Suceava, o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă.

Din investigații a rezultat că, în intervalul octombrie - noiembrie 2025, persoanele în cauză ar fi procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producerea de bani falși.

Liderul grupării e român

Ulterior, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) ar fi achiziționat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava.

Actele de urmărire penală au reliefat și faptul că, persoana în cauză de naționalitate italiană este cunoscută la nivel internațional cu preocupări legate de falsificarea de bani, rolul acesteia în cadrul grupării infracționale organizate fiind de a-i instrui pe ceilalți membri cu privire la producerea banilor falși, precum și de a facilita, prin intermediul conexiunilor infracționale din străinătate, procurarea de instrumente sau materiale în vederea producerii de bani falși, precum și punerea în circulație a acestora pe teritoriul României sau teritoriul altor state.

Căutau o legătură infracțională cu Bulgaria, recent trecută la euro

Relevant este și faptul că, persoanele în cauză ar fi vizat crearea unor legături infracționale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro- monedă națională, sens în care s-ar fi deplasat în mai multe rânduri în țara vecină.

Ieri, 23 martie 2026, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, persoana de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari, au fost depistați în Sofia, în timp ce ar fi deținut și transportat o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiură de 100 de euro, aproximativ 1.200.000 de euro (falși). În acest context a fost descoperită și cantitatea de 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Până la acest moment, la una dintre locații, a fost descoperită „o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție.

Au fost descoperite și ridicate imprimante, diferite componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor și bancnote contrafăcute, în cupiură de 50 și 100 de euro.

Activitățile continuă, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” arată un comunicat de presă.