Explozie mortală la un restaurant din China. O clădire cu patru etaje a fost distrusă - VIDEO

Într-un cartier rezidențial din nordul Chinei a avut loc o explozie mortală.

Explozia a avut loc miercuri în orașul Sanhe, la est de Beijing, la parterul unei clădiri cu patru etaje, informează televiziunea de stat CCTV.

Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 26 au fost rănite, iar clădirea a fost distrusă.

Motivul pentru care restaurantul a explodat este o scurgere de gaz, au "stabilit în principiu" autoritățile, chiar dacă încă nu au identificat cauza specifică sau locul exploziei.

Momentul dramatic a fost surprins în imaginile care au circulat pe Internet.

Cel puțin trei clădiri au fost grav afectate. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului în timp ce erau înconjurați de mașini zdrobite și grămezi de moloz, conform CNN.

Locuitorii din zonă au declarat pe rețelele de socializare că au auzit o bubuitură puternică la primele ore ale dimineții și au simțit clădirile lor tremurând.

Clădirile de peste drum de locul exploziei au fost, de asemenea, afectate, cu geamuri sparte și panouri de magazine deteriorate, au arătat imaginile difuzate de CCTV.

Incendiul a fost stins până în după-amiaza zilei de miercuri, iar rezidenții care locuiau pe o rază de 500 de metri de la locul exploziei fuseseră evacuați.

China a înregistrat în ultimii ani o serie de incidente mortale cauzate de scurgeri de gaz.

În iunie anul trecut, o explozie de gaz la un restaurant din regiunea Ningxia a ucis 31 de persoane. În urma acestei explozii, autoritățile de reglementare a pieței chineze au emis orientări detaliate privind utilizarea aparatelor și aragazelor pentru a evita riscurile de siguranță.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

WATCH: Huge explosion at a restaurant in Sanhe, northern China killed two people and injured 26 more pic.twitter.com/28KewreWnD