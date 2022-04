Exemplar al revistei de benzi desenate "Captain America Comics no 1" , vândut cu 3,1 milioane de dolari

Suma cu care a fost încheiată tranzacţia reprezintă un record de preţ pentru o copie a revistei Captain America Comics No. 1 şi se clasează între primele cinci poziţii în topul celor mai scumpe benzi desenate vândute vreodată. Preţul final a fost de 3.120.000 de dolari şi include taxa de cumpărător.



Vânzarea a avut loc în cadrul unei licitaţii organizate de casa Heritage Auctions, dedicată benzilor desenate, care va dura până duminică.



Această revistă a ajuns la standurile de presă americane în decembrie 1940, cu un an înaintea atacului japonez de la Pearl Harbour, care a determinat intrarea Statelor Unite în Al Doilea Război Mondial, şi conţine una dintre cele mai legendare coperte din universul benzilor desenate: un desen care îl arată pe Captain America în timp ce îl loveşte cu pumnul în bărbie pe dictatorul nazist Adolf Hitler.

Revista, vândută la vremea aceea în sute de mii de copii





Joe Simon şi Jack Kirby au creat personajul Captain America pentru Timely Comics, predecesoarea revistei Marvel Comics, prezentând povestea unui tânăr bărbat slăbit de boală, Steve Rogers, căruia i se injectează un ser special care îl transformă într-un supererou. În acelaşi număr, cititorii l-au descoperit şi pe prietenul protagonistului, Bucky, care, în timpurile moderne, a devenit eroul Winter Soldier şi apare foarte des în filmele lansate de Marvel Studios şi în serialele produse de Disney+. Acea revistă s-a bucurat imediat de un succes răsunător şi s-a vândut în sute de mii de copii într-o singură lună.



În prezent mai există doar trei copii ale acelui număr într-o stare foarte bună de conservare (cu un grad de conservare de peste 9,4, potrivit Certified Guaranty Company - CGS) şi doar una dintre ele a fost scoasă vreodată la licitaţie. Potrivit specialiştilor de CGS, în lume mai există o singură revistă cu un grad de conservare de 9,8, însă ea nu a fost scoasă niciodată la licitaţie.



Revistele vintage de benzi desenate continuă să obţină preţuri tot mai mari la licitaţiile internaţionale, iar exemplarul vândut joi reprezintă una dintre cele doar trei copii din lume care au depăşit pragul de 3 milioane de dolari. În septembrie 2021, o copie a revistei Amazing Fantasy No. 1, în care a apărut pentru prima dată personajul Spider-Man, s-a vândut cu 3,6 milioane de dolari, devenind cea mai scumpă revistă de bandă desenată vândută vreodată la o licitaţie. O copie a revistei Action Comics No. 1 s-a vândut cu 3,2 milioane de dolari în 2014.



Mai multe benzi desenate au depăşit pragul de 2 milioane de dolari la licitaţii recente. Un număr al Marvel Comics No. 1 din anul 1939 s-a vândut luna trecută cu 2,4 milioane de dolari, iar două copii ale Action Comics au fost achiziţionate cu sume asemănătoare, în timp ce o copie a revistei Batman No. 1 a fost vândută în ianuarie 2021 cu 2,2 milioane de dolari, scrie Agerpres.

