Eugen Teodorovici: "I-am trimis pe telefon premierului Ciucă soluția pentru prețul motorinei. Este extraordinară"

"România se va afla cât de curând într-un război economic. Se pregătește oarecum terenul, din păcate, iar Guvernul nu acceptă anumite soluții care vin din piață. Eu mi-am permis să-i trimit primului ministru Ciucă, zilele trecute, pe telefon, chiar soluția pe care am propus-o, referitoare la prețul benzinei și motorinei. Deocamdată nu am nici un răspuns și aștept să fie o măsură pe care Guvernul s-o ia, ceea ce înseamnă scăderea prețului la benzină și motorină și o spun din experiența pe care o am ca ministru de Finanțe. Atunci când vrei să faci, poți. Am propus o măsură care spune următorul lucru: la 1 ianuarie 2022, prețul aproximativ la motorină și benzină era pe undeva pe la 6 lei. Considerând că acesta era prețul corect, dacă ne uităm la pretul barilului de petrol de atunci și de acum. Variația prețulului la petrol nu justifică prețul exagerat de mare astăzi, la aproape 10 lei per litru. Cu alte cuvinte, se ia acest preț ca fiind prețul de referință, eventual o medie a prețurilor la motorină sau la benzină la 1 ianuarie 2022, la primii trei,cinci benzinari din România. Acest preț de referință trebuie impus de Guvernul României printr-o ordonanță de urgență de la 1 iulie, pentru 6 luni sau 12 luni, pentru că se poate face pe legea concurenței acest lucru. Odată ce se impune un preț de referință, cel de aproximativ 6 lei, Guvernul își poate permite să scadă TVA-ul de la 19% la 5%, astfel încât diferența aceasta destul de importantă din TVA să se regăsească la pompă, implicit la buzunarul fiecărui consumator, deci implicit cu efecte pozitive în economie pe verticală și orizontală. Ar fi o măsură extraordinar de bună și de un impact foarte bun pentru economie", a spus Eugen Teodorovici la Antena 3, la emisiunea Andreei Sava.

Teodorovici: "Amintiți-vă anul 2015"

Teeodorovici spune că se așteaptă să apară voci care să spună că soluția nu este sustenabilă.

"Dacă veți auzi voci care nu este sustenabilă v-aș ruga să ne amintim cu toții faptul că în 2015, când a scăzut TVA-ul de la 24% la 9% la toate produsele agroalimentare, în 6 luni Guvernul nu numai că a acoperit minusul din primele luni de aplicare a acestei scăderi, dar a adus plus la buget și a scăzut și evaziunea fiscală. Deci cei care spun că nu se poate, trimiteți-i la plimbare. Până acum, domnul prim-ministru, cât și președintele PSD, că i-am trimis și lui, nu mi-au trimis vreun răspuns. Nu țin să primesc un răspuns și aștept, îmi doresc să aplice această măsură care se va putea aplica și în alte domenii precum gazele și energia electrică", a mai spus Teodorovici.

