€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 23:24 10 Oct 2025 | Data publicării: 23:22 10 Oct 2025

BREAKING NEWS Emmanuel Macron l-a numit, din nou, premier pe Sebastien Lecornu
Autor: Ioan-Radu Gava

lecornu_franta Sursa: Agerpres
 

Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit, din nou, premier pe Sebastien Lecornu.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit, vineri seara, premier pe Sebastien Lecornu, care a demisionat luni chiar înainte de prima ședință de Guvern, scrie Le Monde.

„Accept – din datorie – misiunea care mi-a fost încredințată de președinte de a face tot posibilul pentru a oferi Franței un buget”, a declarat Lecornu.

Vineri după-amiază, după o întâlnire cu Emmanuel Macron, socialiștii declaraseră că nu pot oferi „nicio garanție” că proiectele legislative nu vor fi respinse sau blocate printr-o moțiune de cenzură.

Mesajul lui Sebastien Lecornu

„Accept – din datorie – misiunea care mi-a fost încredințată de președintele Republicii de a face tot posibilul pentru a asigura un buget pentru Franța până la sfârșitul anului și pentru a răspunde problemelor vieții cotidiene ale concetățenilor noștri. Trebuie să punem capăt acestei crize politice care exasperează francezii și acestei instabilități care afectează imaginea Franței și interesele sale.

Așa cum am spus, acest lucru nu va fi posibil decât în anumite condiții, trăgând concluziile necesare din ultimele săptămâni:

  • Toate dosarele discutate în timpul consultărilor recente vor fi deschise dezbaterii parlamentare: deputații și senatorii vor putea să-și asume responsabilitatea, iar dezbaterile vor trebui duse până la capăt;
  • Restabilirea conturilor publice rămâne o prioritate pentru viitorul și suveranitatea noastră: nimeni nu se va putea sustrage acestei necesități;
  • Toate ambițiile sunt legitime și utile, dar cei care vor intra în Guvern trebuie să se angajeze să se detașeze de ambițiile prezidențiale pentru 2027;
  • Noua echipă guvernamentală trebuie să simbolizeze reînnoirea și diversitatea competențelor. Voi face tot ce pot pentru a reuși această misiune”, a scris Lecornu pe X.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emmanuel macron
sebastien lecornu
franta
premierul frantei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Ziua Sănătății Mintale. Psihiatrului Gabriel Diaconu: Unii nu vor fi de acord cu părerea mea
Publicat acum 20 minute
Jurații de la Vocea României au început o adevărată „bătălie” pentru Anita Petruescu. Ce i-a făcut Smiley lui Tudor Chirilă / video
Publicat acum 25 minute
Tiramisu cu fistic ia cu asalt social media: o rețetă ieftină și bogată în proteine
Publicat acum 45 minute
Emmanuel Macron l-a numit, din nou, premier pe Sebastien Lecornu
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Fiica cea mică a lui Codin Maticiuc a împlinit 3 ani! Actorul, mesaj care a topit inimile fanilor: „Mi-era frică de un singur lucru…”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 09 Oct 2025
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 09 Oct 2025
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat pe 09 Oct 2025
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 08 Oct 2025
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close