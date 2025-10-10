Emmanuel Macron l-a numit, din nou, premier pe Sebastien Lecornu

Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit, vineri seara, premier pe Sebastien Lecornu, care a demisionat luni chiar înainte de prima ședință de Guvern, scrie Le Monde.

Vineri după-amiază, după o întâlnire cu Emmanuel Macron, socialiștii declaraseră că nu pot oferi „nicio garanție” că proiectele legislative nu vor fi respinse sau blocate printr-o moțiune de cenzură.

Mesajul lui Sebastien Lecornu

„Accept – din datorie – misiunea care mi-a fost încredințată de președintele Republicii de a face tot posibilul pentru a asigura un buget pentru Franța până la sfârșitul anului și pentru a răspunde problemelor vieții cotidiene ale concetățenilor noștri. Trebuie să punem capăt acestei crize politice care exasperează francezii și acestei instabilități care afectează imaginea Franței și interesele sale.

Așa cum am spus, acest lucru nu va fi posibil decât în anumite condiții, trăgând concluziile necesare din ultimele săptămâni: