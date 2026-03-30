Elvețienii nu renunță la cash. Plățile mobile bat pasul pe loc
Data publicării: 15:16 30 Mar 2026

Elvețienii nu renunță la cash. Plățile mobile bat pasul pe loc
Autor: Dana Mihai

Utilizarea aplicaţiilor de plăţi online a stagnat în Elveţia anul trecut, arată un sondaj publicat luni de Banca Naţională a Elveţiei, potrivit căruia numerarul rămâne o modalitate de plată populară pentru bunuri şi servicii, informează Reuters.

Cei mai mulţi dintre respondenţi au fost în favoarea utilizării în continuare a numerarului, doar 2% fiind dornici să renunţe la această modalitate de plată, pe motiv că este impracticabilă sau folosită pentru activităţi ilegale.

Aplicaţiile de plăţi mobile, cum ar fi Twint sau Apple Pay, au fost utilizate în 17% din tranzacţii în 2025, conform studiului SNB, în scădere de la 18% în 2024.

Cardurile de debit, pe primul loc în tranzacții

Cardurile de debit au rămas cel mai popular mijloc de plată în Elveţia, fiind utilizate în 37% din achiziţii, urmate de numerar, care a fost schimbat în 30% din tranzacţii, acelaşi nivel ca şi în 2024.

"Oamenilor le place anonimatul pe care îl oferă numerarul", a declarat Marcel Stadelmann, cercetător în domeniul plăţilor la Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Zurich, adăugând: "unora nu le place să lase urme în lumea digitală atunci când plătesc cu carduri sau aplicaţii mobile".

Stadelmann a menţionat măsurile guvernamentale din perioada pandemiei de COVID-19 care i-au făcut pe unii mai conştienţi de problemele de confidenţialitate.

Aplicațiile au ajuns la plafon de utilizare

Avansul aplicaţiilor de plăţi pare să fi stagnat, deoarece majoritatea oamenilor din Elveţia au deja astfel de aplicaţii şi au nevoie de un stimulent suplimentar pentru a le utiliza în locul cardurilor de debit sau numerarului, a adăugat Stadelmann.

"În cazul plăţilor instant, trebuie să fie ceva care face plăţile mai rapide, mai uşoare, mai convenabile sau să ofere oamenilor mai mult control asupra cheltuielilor lor, oferind feedback imediat dacă au cheltuit prea mult", a spus Stadelmann. Recent, Banca Naţională a Elveţiei a dezvăluit designul următoarelor sale bancnote, care urmează să intre în circulaţie în 2030.

Stadelmann a spus că oamenilor le place să cheltuie bani gheaţă, precum şi sentimentul că au control asupra acestor cheltuieli. "Numerarul va rămâne important în Elveţia pentru o anumită perioadă de timp", a concluzionat Stadelmann. 


 

