Eliberarea lui Sarcozy, pe masa lui Macron. Când va fi analizată cererea

Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare din 21 octombrie şi care execută o pedeapsă de cinci ani pentru utilizarea banilor libieni pentru finanţarea campaniei sale prezidenţiale din 2007, informează EFE și Agerpres.

Conform relatărilor din presa locală de vineri, tot în aceeaşi zi va fi luată o decizie, care ar putea duce la eliberarea imediată a lui Sarkozy sub supraveghere judiciară.

Printre posibilele măsuri de precauţie se numără impunerea unei brăţări electronice de monitorizare, pe care fostul preşedinte o purta deja la începutul acestui an din cauza unei alte condamnări pentru corupţie şi trafic de influenţă, condamnare care a fost confirmată definitiv de Curtea Supremă.

Fostul preşedinte în vârstă de 70 de ani, continuă să-şi susţină nevinovăţia.

Încarcerarea lui Sarkozy, o decizie fără precedent pentru un fost preşedinte francez, a generat o mare atenţie mediatică în ţară şi a provocat critici dure la adresa sistemului judiciar din partea susţinătorilor săi.

Condiţiile sale de detenţie au fost, de asemenea, discutate pe larg: se află într-o celulă privată, izolat de ceilalţi deţinuţi, şi are doi ofiţeri de securitate dedicaţi exclusiv supravegherii sale.

Faptul că ministrul justiţiei, Gerald Darmanin, l-a vizitat joi seară a atras, de asemenea, critici dure, mulţi interpretând vizita drept tratament preferenţial.