Elena Merișoreanu tânjește după sărbătorile de iarnă din copilărie: „Ne bucuram de un covrig.” Ce tradiții respectă îndrăgita artistă

Elena Merișoreanu a vorbit, în exclusivitate pentru Spectacola, despre sărbătorile de iarnă din copilărie, dar și despre tradițiile pe care le respectă în fiecare an.

Elena Merișoreanu se numără printre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară. În exclusivitate pentru Spectacola, artista a vorbit despre tradițiile pe care le respectă în fiecare an, de sărbători.

Ce tradiții respectă Elena Merișoreanu de Crăciun

Elena Merișoreanu a mărturisit că abia așteaptă să petreacă sărbătorile alături de familie, în ciuda faptului că, ani la rând, a fost departe de casă. Cât despre tradiții, artista a recunoscut că nu lipsește mâncarea tradițională de pe masa de Crăciun, împodobitul bradului, colindul, dar și nelipsitele cadouri.

„Abia aștept să stau și eu cu familia. Așa este cel mai frumos. Este adevărat că am făcut toate piesele, urmează să scot multe cântece frumoase. Ca și tradiții, în afară de mâncare tradițională pe care o face toată lumea, cadouri, surprize sub brad. Chiar și noi, ăstia mai bătrâni, ne bucurăm când găsim cadouri sub brad. Eu sunt crescută la țară și îmi place zăpada, dar când vezi afară pământul negru, parcă nu îți mai vine să faci nimic. Dar punem zăpadă la televizor și ne imaginăm că e și afară.

Nu am fost niciodată superstițioasă pentru că eu am gândit numai pozitiv. Chiar și în momentele grele și dificile, eu sunt foarte pozitivă și mă gândesc doar la lucrurile frumoase. Contează foarte mult psihicul, dacă știi să îl controlezi.”, a declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Spectacola.

„Am fost așa dezamăgită când am văzut ulițele goale, nu mai răsună clopoțeii, nu mai vezi zâmbete de copii”

Elena Merișoreanu a mărturisit că este foarte tristă din cauza faptului că, în ziua de azi, nu se mai respectă tradițiile ca în copilăria sa. Artista își amintește cu drag perioada în care mergea la colindat, iar mama sa pregătea preparate care mai de care mai gustoase.

