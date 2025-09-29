€ 5.0783
|
$ 4.3338
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:56 29 Sep 2025 | Data publicării: 16:53 29 Sep 2025

Electronic Arts, producătorul jocului FC (fost FIFA) și Battlefield, cumpărat pentru o sumă record
Autor: Andrei Itu

pexels-jeshoots-com-147458-442576 Foto Pexels
 

Producătorul de jocuri video Electronic Arts a anunţat luni că va fi cumpărat de un consorţiu de fonduri de investiţii.

Consorțiul este format din Silver Lake Partners, Public Investment Fund şi Affinity Partners. Suma record este de 55 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

Electronic Arts, creatorul jocurilor video "Battlefield", "Madden NFL", "The Sims" sau "FC" fost FIFA)

Această tranzacţie pentru creatorul jocurilor video "Battlefield", "Madden NFL" şi "The Sims", scoate în evidenţă sumele pe care sunt dispuse să le plătească investitorii pentru un mare producător de jocuri video, pe măsură ce industria îţi revină dintr-o criză prelungită.

Conform termenilor tranzacţiei anunţate luni, fondurile Silver Lake Partners, PIF şi Affinity Partners vor plăti 210 dolari pentru fiecare acţiune Electronic Arts, o primă de 25% comparativ cu preţul acţiunilor EA la închiderea şedinţei din 25 septembrie.

Una din cele mai mare tranzacţii de tip "leveraged buyout"

Este vorba de una din cele mai mare tranzacţii de tip "leveraged buyout" (-preluare realizată cu capital împrumutat -nr.) din istorie, depăşind preţul de 32 de miliarde de dolari plătit pentru preluarea companiei de utilităţi TXU Energy din Texas.

Moment crucial pentru Electronic Arts

Oferta de preluare vine într-un moment crucial pentru Electronic Arts, care se pregăteşte să lanseze noul joc "Battlefield 6" într-o industrie în care pasionaţii de jocuri video rămân fideli jocurilor recunoscute.

Dacă tranzacţia se va finaliza aşa cum se aşteaptă, în primul trimestru al anului fiscal 2027, va fi finalul unei istorii de 36 de ani în care EA a fost o companie tranzacţionată public, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Electronic Arts
tranzactie
creator jocuri
ea
Silver Lake Partners
Public Investment Fund
Affinity Partners
fc
fifa
Battlefield
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Al doilea an al Clubului de Medicină MEDSPATH, lansat de Complexul Educațional Laude-Reut și Spitalul Universitar de Urgență București
Publicat acum 32 minute
Ziua Mondială a Inimii: Cât de importantă e legătura cu ficatul
Publicat acum 41 minute
Regatul Unit cere condiții mai grele dacă vrei rezidență permanentă
Publicat acum 49 minute
Electronic Arts, producătorul jocului FC (fost FIFA) și Battlefield, cumpărat pentru o sumă record
Publicat acum 51 minute
De ce conducem? Titi Aur vine cu răspunsul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 36 minute
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat acum 19 ore si 47 minute
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close