Electronic Arts, producătorul jocului FC (fost FIFA) și Battlefield, cumpărat pentru o sumă record

Consorțiul este format din Silver Lake Partners, Public Investment Fund şi Affinity Partners. Suma record este de 55 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

Electronic Arts, creatorul jocurilor video "Battlefield", "Madden NFL", "The Sims" sau "FC" fost FIFA)

Această tranzacţie pentru creatorul jocurilor video "Battlefield", "Madden NFL" şi "The Sims", scoate în evidenţă sumele pe care sunt dispuse să le plătească investitorii pentru un mare producător de jocuri video, pe măsură ce industria îţi revină dintr-o criză prelungită.

Conform termenilor tranzacţiei anunţate luni, fondurile Silver Lake Partners, PIF şi Affinity Partners vor plăti 210 dolari pentru fiecare acţiune Electronic Arts, o primă de 25% comparativ cu preţul acţiunilor EA la închiderea şedinţei din 25 septembrie.

Una din cele mai mare tranzacţii de tip "leveraged buyout"

Este vorba de una din cele mai mare tranzacţii de tip "leveraged buyout" (-preluare realizată cu capital împrumutat -nr.) din istorie, depăşind preţul de 32 de miliarde de dolari plătit pentru preluarea companiei de utilităţi TXU Energy din Texas.

Moment crucial pentru Electronic Arts

Oferta de preluare vine într-un moment crucial pentru Electronic Arts, care se pregăteşte să lanseze noul joc "Battlefield 6" într-o industrie în care pasionaţii de jocuri video rămân fideli jocurilor recunoscute.



Dacă tranzacţia se va finaliza aşa cum se aşteaptă, în primul trimestru al anului fiscal 2027, va fi finalul unei istorii de 36 de ani în care EA a fost o companie tranzacţionată public, notează Agerpres.