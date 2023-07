Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la conducerea SRI: Pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea SRI

Directorul SRI, Eduard Hellvig, și-a anunțat demisia de la conducerea Serviciului Român de Informații.

Declarațiile directorului SRI, făcute într-o declarație de presă, în 3 iulie 2023, la ora 12:00:

”SRI a transmis, în 23 iunie, către Comisia de Control raportul de activitate aferent anului 2022, este un document clasificat până când va fi discutat în Comisie și înaintat spre dezbaterea plenului reunit al Parlamentului. Raportul care a ajuns în Parlament prezintă inclusiv sinteza modului în care SRI s-a transformat, din punct de vedere al instrumentelor de lucru, pentru a deveni mai flexibil și mai adaptabil schimbărilor de realitate geopolitică. Cred că este important ca societatea să știe că SRI s-a transformat major ca să poată acționa mai eficient și mai adaptat provocărilor actuale pentru a proteja România. Suntem la finalul unui proces foarte important de reconfigurare a tuturor componentelor SRI, atât la nivel local cât și la nivel regional. A fost un proces menit să asigure instituției un sistem de securitate integrat, precum și să-i sporească eficiența în prevenirea și contracararea amenințărilor la adresa securității naționale.

Documentul detaliază și finalizarea cu succes a două proiecte majore: regio și centrio, secondate de multiple etape de reașezare organizatorică. Prin aceste două proiecte de reorganizare, SRI a devenit o instituție modernă, suplă, debirocratizată.

Proiectul Regio a început în 2017 și a avut ca obiectiv reorganizarea instituției pentru a ne adapta la realitățile actuale și la amenințările preponderente ale unei arii geografice particulare. Nu mai există 41 de servicii în miniatură aferente fiecărui județ/Capitalei. Acum vorbim despre o nouă organizare regională, cu mai puține direcții, cu un lanț de comandă scurtat și cu o flexibilitate accentuată care au produc deja rezultate foarte bune. Proiectul Centrio a însemnat pasul următor, adică transformarea din temelii a unitățile centrale ale Serviciului în raport cu o idee simplă: operațiunile pe primul loc. Împreună cu partenerii instituționali importanți, pe model euro-atlantic, am reformulat concepțiile de lucru, astfel încât resursele umane și financiare, investițiile și prioritățile să fie direcționate, în raportare directă la obiectivele de securitate națională. Acest lucru a implicat și asigurări legate de menținerea în matca legală și constituțională, cu accent pe creșterea eficienței și consolidării bunului prestigiu, creat în relația cu partenerii noștri din UE și NATO.

Rezultatele bune au apărut deja și acest lucru nu poate decât să ne bucure. (...) Prin ceea ce conține și confirmă, raportul SRI îmi oferă sentimentul îndeplinirii tuturor obiectivelor în rolul public de director al SRI.

Modernizarea instituției s-a făcut la pachet cu alți pașii, care, în acești ani, a însemnat o separare de moștenirea vechii securități, introducerea de cursuri despre totalitarism și democrație pentru noii angajați, predarea completă a arhivelor către CNSAS, într-un gest care am sperat să fie preluat și de alte instituții. Până acum nu s-a întâmplat acest lucru, am mai vorbit de riscul securismului și nu-l voi mai repeta.

Sper că suntem mai mulți cei care înțelegem mizele acestei clarificări a trecutului. Nu putem privi niciodată înainte dacă mereu revenim în trecut pentru a rezolva problemele nerezolvate ale altor generații. Nu putem cere generațiilor viitor să rezolve problemele pe care noi nu le-am rezolvat.

Finalizarea proceselor de actualizare operațională a SRI mă obligă în egală măsură și la o analiză cu privire la viitor, în raport cu valorile care mă definesc, cu lucrurile în care cred și sub auspiciile sistemului democratic pe care am ales să-l slujesc. Este momentul să constat că obiectivele profesionale pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de director au fost îndeplinite. Prin urmare pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea SRI. Încheierea mandatului meu este o decizie pe care am discutat-o deschis, în ultimele săptămâni, cu președintele României, căruia îi mulțumesc pentru susținerea constantă arătată, de-a lungul acestor ani, la conducerea Serviciului. L-am informat și pe președintele Comisiei pentru Exercitarea Controlului Parlamentar asupra activității SRI. Este o decizie ale cărei rațiuni au fost înțelege pe deplin și pe care vi le împărtășesc și dvs. Este o cutumă greșită la noi că cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă, eventual forțați. Majoritatea celor care dețin puterea nu renunță la ea când își îndeplinesc obiectivele, din diverse motive. Personal, cred că este nevoie de un asemenea pas, este un gest de sănătate democratică, pe care l-am argumentat fără echivoc. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibrul puterilor în stat ca un director al Serviciului de Informații să aibă un mandat limitat în timp. Pietrificarea în funcție nu este bună, ea poate conduce la setarea de obiective greșite pentru instituție, la pierderea contactului cu realitatea socială, la confundarea funcției cu persoana care o deține. Nu vreau acest lucru nici pentru mine, nici pentru instituția care este mai valoroasă decât orice director pe care l-a avut.

Nu vreau să evit abordarea frontală a unui subiect care este legitim dezbătut în spațiul public. Funcția de director a unui serviciu de informații oferă acces la un volum semnificativ de informații sensibile. Nu cred că este bine pentru democrație ca o persoană să concentreze expunerea la informații secrete pentru un timp îndelungat. Pur și simplu cred că și cetățenii și statul sunt mai bine protejați dacă la conducerea serviciului de informații se succed lideri la intervale de timp clare și stabilite.

Consider că din moment ce mi-am atins obiectivele propuse, nu există nicio rațiune pentru a continua să exercit această funcție. Închei această etapă de viață cu satisfacția că am făcut lucruri bune pentru cetățeni, pentru România și pentru SRI. Am reușit restructurarea instituției pentru a fi mai eficientă, am îndepărtat-o de politică și de moștenirea fostei securități, am menținut și amplificat încrederea și respectul partenerilor externi alături de care SRI luptă zi de zi pentru protejarea României, am promovat o nouă generație în funcțiile de conducere și am pus la dispoziția societății informațiile extrase din arhivele fostei securități. Starea serviciului este acum semnificativ mai bună decât în urmă cu opt - nouă ani.

Vreau să-mi exprim aprecierea față de profesioniștii din SRI, față de partenerii din conducerea executivă și față de beneficiarii legali ai instituției care mi-au fost sprijin dar și resort critic, pozitiv în toți acești ani. Rămân un susținător deschis al valorilor de securitate națională și al profesioniștilor onești din domeniul informațiilor. Cred că viitorul SRI va fi unul bun pentru România dacă instituția se ferește de greșelile și abuzurile trecutului, dacă-și menține parcursul democratic și de profesionalizare care i-au adus admirația și respectul partenerilor săi din țară, din UE și NATO.

Îmi amintesc acum de ceea ce spunea un lider important politic european al sec. XX: singurul ghid al unui om este conștiința sa, singurul scut al memoriei sale este verticalitatea și sinceritatea acțiunilor sale, este foarte imprudent să merg prin viață fără acest scut, pentru că suntem atât de des luați în derâdere de eșecurile speranțelor noastre și de nerealizarea planurilor noastre. Purtând acest scut, vom fi mereu în rândul celor onorabili.

Profesional și sufletește voi fi marcat pozitiv pentru toată viața de această experiență deosebit de onorantă. Emoțional și rațional, mă voi raporta toată viața întotdeauna cu respect, considerație și afecțiune la motto-ul SRI: patria a priori.

