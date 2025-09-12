Economistul Adrian Negrescu, după raportul FMI: Vom vedea ori o creștere a cotei unice, ori impozit progresiv

Fondul Monetar Internațional a încheiat o nouă misiune la București, după zece zile de consultări cu autoritățile române și reprezentanți ai mediului privat. În raportul prezentat la finalul vizitei, FMI estimează că deficitele primare fiscale ar urma să scadă cu circa 1,25% din PIB în 2025 și 2% din PIB în 2026, dacă pachetul de reforme va fi implementat integral. Astfel, deficitul fiscal general ar putea coborî la aproximativ 6% din PIB în 2026.

VEZI ȘI: FMI din nou în România: Concluzii după consultările de toamnă cu autoritățile de la București

Reprezentanții instituției subliniază că reformele fiscale structurale pentru îmbunătățirea guvernanței și a eficienței sunt esențiale pentru susținerea ajustării fiscale.

Economistul Adrian Negrescu, despre raportul FMI: Sunt chiar optimiști

Economistul Adrian Negrescu consideră că evaluarea FMI validează politica de austeritate.

„Raportul FMI prezentat astăzi vine să confirme că măsurile de austeritate erau absolut necesare după dezmățul financiar din 2024. Sunt chiar optimiști, estimând o creștere economică de 1% în 2025 și 1,4% în 2026.

Induc însă și un subiect controversat – consideră că în 2027 va trebui ca România să adopte un alt pachet fiscal. Cred că e vorba de modul în care sunt taxate veniturile – altfel spus vom vedea ori o creștere a cotei unice, ori impozit progresiv”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News