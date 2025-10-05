€ 5.0889
Economie

 
Data actualizării: 12:32 05 Oct 2025 | Data publicării: 12:00 05 Oct 2025

EXCLUSIV Economia, la terapie intensivă. Ce îi așteaptă pe români în 2026
Autor: Iulia Horovei

Inquam Photos / Octav Ganea
 

Deși românii simt din plin efectele celor mai recente măsuri guvernamentale, există previziuni care anticipează scenarii mai puțin dramatice pentru anul care urmează.

Analistul economic Adrian Negrescu vede situația economică actuală a României ca pe un pacient aflat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Totuși, crede el, aceasta se va îmbunătăți începând cu a doua jumătate a anului viitor.

„România, pacient la ATI”

„România e ca un pacient care se află, în continuare, la secția ATI. I se administrează tot felul de tratamente de urgență, de austeritate, pentru care sperăm ca prognoza sanitar-bugetară să fie mai bună în perspectiva următoarelor șase luni.

Astfel spus, probabil ne va fi mai rău până ne va fi mai bine, începând cu a doua parte a anului viitor, când sperăm ca inflația să coboare pe la 5%, iar statul să nu mai fie atât de preocupat să reducă deficitul bugetar, cum a făcut în anul 2025.

Adică să nu mai pună presiune pe politica fiscală, să nu mai crească taxele și să înceapă, pas cu pas, să ia niște măsuri menite, mai ales, să stimuleze consumul, care este principalul motor al economiei”, a declarat Adrian Negrescu, la emisiunea „Totul despre bani”, realizată de Mihai Ciobanu.

Creștere economică solidă din anul 2027

„Ușor-ușor, ne îndreptăm spre o îmbunătățire a situației bugetare în următoarele luni și sper ca din anul 2027 economia să revină pe o creștere economică solidă de 3-4% - cu condiția a absorbirii tuturor fondurilor europene pe care le avem la dispoziție, mai ales în anul 2026”, a mai spus analistul economic, în exclusivitate pentru DCNews.

