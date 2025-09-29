€ 5.0783
Data actualizării: 15:28 29 Sep 2025 | Data publicării: 15:22 29 Sep 2025

Echipe mixte, trimise în Tulcea după descoperirea unor fragmente de dronă
Autor: Ioana Dinu

o-ambulanta-aflata-in-misiune--lovita-de-un-sofer-neatent--patru-persoane-au-fost-ranite_91720900 FOTO: Agerpres
 

MApN a făcut un anunț de ultimă oră.

Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă.

 

O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la fața locului, fragmentele urmând a fi ridicate în vederea expertizării.

VEZI ȘI: Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au întocmit un dosar penal în cazul dronei civile de mici dimensiuni care a fost semnalată de echipajul unui avion în spațiul aerian din apropierea pistei.

Cercetările se fac pentru săvârșirea infracțiunii de „Operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform reglementărilor specifice” prevăzută de Codul Aerian, a informat, luni, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit unui comunicat al IGPR, în cadrul cercetărilor se colaborează cu autoritățile cu atribuții în domeniu pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și identificarea operatorului dronei.

Echipajul unei aeronave a semnalat duminică, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internațional Henri Coandă București, prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei, a anunțat, duminică, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Aeronava a aterizat în siguranță, iar incidentul a fost raportat imediat autorităților competente.

„Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare. Ulterior, după evaluarea situației, operațiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente”, se arată în comunicatul CNAB.

Autoritățile reamintesc că operarea dronelor este strict interzisă în zona și în apropierea aeroporturilor civile și militare. Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranța zborurilor și constituie faptă penală.

