Echipa României de șah pentru nevăzători, în lupta mondială la Petrovac

Echipa României de șah pentru nevăzător, parte a Asociației Nevăzătorilor din România, concurează în aceste zile la Campionatul Mondial pe Echipe, desfășurat în Petrovac, Muntenegru, în perioada 17–28 aprilie.

Calificarea la această competiție a venit în urma clasării între primele 16 echipe la Olimpiada organizată anul trecut de International Braille Chess Association în Serbia.

România, între cele mai bune echipe ale lumii

Campionatul Mondial reunește peste 20 de echipe din întreaga lume, fiind una dintre cele mai competitive competiții din calendarul International Braille Chess Association. Turneul se desfășoară în sistem elvețian, pe durata a nouă runde, cu timp de joc clasic, iar rezultatele sunt luate în calcul pentru ratingul ELO.

Pentru România, prezența la această ediție confirmă progresul constant din ultimii ani. Clasarea din Serbia nu doar că a adus recunoaștere internațională, ci a și deschis drumul către o competiție de elită, unde nivelul de joc este extrem de ridicat.

O echipă solidă și experimentată

România participă la Campionatul Mondial din postura de cap de serie numărul 10, cu o medie ELO de 1942. Lotul este condus de FM Mihail-Dacian Pribeanu, cotat la 2137 și clasat pe locul 5 mondial în 2025. Din echipă mai fac parte Gheorghe Bratu, Dănuț Mocanu, Dumitru Vlad și Vasile Carapit.

Delegația este completată de membri ai staffului, totalizând șapte persoane, toate reprezentând Asociația Nevăzătorilor din România, instituția care coordonează activitatea șahiștilor nevăzători din țară.

Un sport al memoriei și strategiei

Șahul pentru nevăzători presupune reguli adaptate, dar păstrează complexitatea jocului clasic. Sportivii utilizează table speciale cu piese tactile, iar mutările sunt comunicate verbal.

În acest context, memoria și capacitatea de concentrare devin esențiale, fiecare partidă fiind un test riguros de strategie și rezistență mentală.

Sprijinul care face diferența

Participarea României la competițiile internaționale a fost susținută în ultimii ani de Betano, care a contribuit inclusiv la prezența echipei la Olimpiada IBCA din Serbia. Compania continuă să sprijine echipa și la Campionatul Mondial din 2026, prin colaborarea cu Asociația Nevăzătorilor din România.

Reprezentanții sponsorului subliniază că implicarea în astfel de inițiative reflectă convingerea că performanța poate depăși orice limită atunci când este susținută corespunzător.

Mai mult decât o competiție

Pentru sportivii români, participarea la Campionatul Mondial nu înseamnă doar un rezultat sportiv, ci și o oportunitate de afirmare și inspirație. Fiecare partidă jucată la Petrovac este o demonstrație de disciplină, perseverență și pasiune pentru șah.

Într-un sport în care fiecare mutare contează, echipa României continuă să construiască, pas cu pas, un parcurs solid pe scena internațională.





