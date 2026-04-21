Donald Trump, anunțul serii privind armistițiul cu Iranul și blocada din Strâmtoarea Ormuz

Președintele Donald Trump spune că SUA vor prelungi armistițiul cu Iranul, la cererea Pakistanului, și vor continua blocada porturilor iraniene.

„Pe baza faptului că Guvernul Iranului este grav fracturat, nu în mod neașteptat, și, la cererea Mareșalului de câmp Asim Munir și a Primului Ministru Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a cerut să ne oprim atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții lor vor putea veni cu o propunere unificată.

Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătite și capabile și, prin urmare, voi prelungi armistițiul până când propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul“, a scris președintele american Donald Trump pe Truth Social.

