Donald Trump, anunțul serii privind armistițiul cu Iranul și blocada din Strâmtoarea Ormuz
Data publicării: 23:29 21 Apr 2026

Donald Trump, anunțul serii privind armistițiul cu Iranul și blocada din Strâmtoarea Ormuz
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu Donald Trump Aceasta este a doua imagine cu Isus pe care Trump o postează. Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump spune că va prelungi armistițiul cu Iranul și va continua blocada.

Președintele Donald Trump spune că SUA vor prelungi armistițiul cu Iranul, la cererea Pakistanului, și vor continua blocada porturilor iraniene.

„Pe baza faptului că Guvernul Iranului este grav fracturat, nu în mod neașteptat, și, la cererea Mareșalului de câmp Asim Munir și a Primului Ministru Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a cerut să ne oprim atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții lor vor putea veni cu o propunere unificată.

Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătite și capabile și, prin urmare, voi prelungi armistițiul până când propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul“, a scris președintele american Donald Trump pe Truth Social.

CITEȘTE ȘI                 -               Donald Trump cere Iranului să elibereze femeile condamnate la moarte înaintea reluării negocierilor

donald trump
iran
sua
razboi
armistitiu
strâmtoarea Ormuz
