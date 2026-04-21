DCNews Stiri Laureat Nobel avertizează: „Umanitatea ar putea dispărea în aproximativ 35 de ani”
Data actualizării: 21:00 21 Apr 2026 | Data publicării: 21:00 21 Apr 2026

Laureat Nobel avertizează: „Umanitatea ar putea dispărea în aproximativ 35 de ani”
Autor: Alexandra Curtache

Imagine realizata cu AI

Fizicianul teoretician David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, trage un semnal de alarmă sever privind viitorul omenirii, estimând că riscurile nucleare și dezvoltarea necontrolată a inteligenței artificiale ar putea conduce la dispariția speciei umane în jurul anului 2060.

Fizicianul american David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2004 (alături de Frank Wilczek și Hugh David Politzer), a declarat într-un interviu pentru Live Science că omenirea se confruntă cu riscuri existențiale majore, care nu mai pot fi ignorate.

Potrivit acestuia, probabilitatea unui conflict nuclear global, deși aparent mică anual, devine alarmantă pe termen lung. El estimează că riscul ar putea fi de aproximativ 2% pe an, ceea ce ar reduce „speranța de viață” a civilizației la aproximativ 35 de ani.

Riscul nuclear: „mai mare decât ne place să credem”

Gross avertizează că, după Războiul Rece, mecanismele de control al armamentului nuclear s-au slăbit semnificativ, iar tratatele internaționale au devenit tot mai rare sau au dispărut complet.

„Chiar și o probabilitate mică anuală, cum ar fi 1% sau 2%, devine extrem de periculoasă pe termen lung”, susține fizicianul, explicând că astfel de calcule sunt similare celor folosite pentru dezintegrarea materialelor radioactive.

El atrage atenția și asupra instabilității geopolitice actuale, menționând tensiunile dintre mai multe state cu arsenal nuclear și faptul că numărul puterilor nucleare a crescut la nouă.

Lume mai instabilă și lipsa tratatelor de control

Un alt semnal de alarmă ridicat de cercetător este absența unor noi acorduri internaționale privind armamentul nuclear în ultimul deceniu.

„Chiar și trei puteri nucleare sunt deja dificil de gestionat. Nouă fac situația infinit mai complexă”, a explicat Gross, subliniind degradarea normelor internaționale de securitate.

Inteligența artificială: un risc accelerat și imprevizibil

Pe lângă amenințarea nucleară, fizicianul avertizează asupra evoluției rapide a inteligenței artificiale. El susține că sistemele AI pot „halucina”, generând informații incorecte, dar sunt deja suficient de rapide pentru a fi integrate în sisteme critice de decizie.

„Va fi foarte greu să rezistăm tentației de a lăsa inteligența artificială să ia decizii”, a declarat Gross, avertizând că automatizarea armelor ar putea amplifica riscurile globale.

„Noi am creat aceste pericole, noi le putem opri”

În ciuda tonului alarmist, laureatul Nobel subliniază că omenirea are capacitatea de a preveni un deznodământ catastrofal, dacă există voință politică și cooperare internațională.

„Acordurile și normele se destramă, dar tot noi le-am creat. Și tot noi le putem opri”, a concluzionat el, făcând o paralelă cu reacțiile globale în fața schimbărilor climatice.

laureat
nobel pace
