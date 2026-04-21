A murit actorul Patrick Muldoon, cunoscut din "Salvaţi de clopoţel" și "Infanteria stelară" / Video

Actorul Patrick Muldoon a decedat la vârsta de 57 de ani în urma unui infarct, marţi agenţia EFE care citează site-ul TMZ. Actorul era cunoscut pentru rolurile sale din "Zile din viaţa noastră", "Salvaţi de clopoţel" sau "Infanteria stelară".

Sora lui Patrick Muldoon, Shana Muldoon-Zappa, a spus pentru TMZ că actorul s-a dus să facă duş, duminică dimineaţa, după ce a luat cafeaua cu partenera sa, în locuinţa lor din Beverly Hills. Pentru că actorul întârzia prea mult, partenera sa a mers să vadă ce se întâmpla şi l-a găsit inconştient pe podeaua băii, după cum a explicat sora lui.

Personalul medical de la serviciul de urgenţă a intervenit la domiciliul actorului şi a încercat să-l resusciteze, dar nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa, potrivit TMZ.

Cine era Patrick Muldoon, cum și-a început cariera

Patrick Muldoon şi-a început cariera de actor în timpul facultăţii, obţinând rolul lui Matt în serialul de comedie "Cine-i şeful?" ("Who's the Boss?").

După absolvire, Patrick Muldoon a interpretat rolul lui Jeffrey Hunter în serialul "Salvaţi de clopoţel" ("Saved by the Bell").

Actorul Patrick Muldoon, originar din Los Angeles, l-a interpretat pe Austin Reed în serialul "Zile din viaţa noastră" ("Days of Our Lives") între 1992 şi 1995, şi din nou între 2011 şi 2012.

Totodată, el a dat viaţă personajului Richard Hart în popularul serial "Melrose Place" timp de mai multe sezoane.

Pe lângă succesul repurtat în televiziune, Patrick Muldoon a fost cunoscut pentru rolurile sale de pe marile ecran. Printre acestea se numără rolul lui Zander Barcalow din "Infanteria stelară" ("Starship Troopers") din 1997.

Când urmează să fie lansat ultimul film a lui Patrick Muldoon

Totodată, Patrick Muldoon a jucat în "Deadlock" (2021), "Vanquish" (2021), "Dakota" (2022), "Marlowe" (2022) şi "Murder at Hollow Creek" (2023).

Ultimul său film, "Dirty Hands", urmează să fie lansat la sfârşitul lui 2026, notează Agerpres.