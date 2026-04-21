DCNews Stiri A murit actorul Patrick Muldoon, cunoscut din "Salvaţi de clopoţel" și "Infanteria stelară" / Video
Data actualizării: 12:05 21 Apr 2026 | Data publicării: 12:04 21 Apr 2026

A murit actorul Patrick Muldoon, cunoscut din "Salvaţi de clopoţel" și "Infanteria stelară" / Video
Autor: Andrei Itu

imagine cu o lumanare, doliu Foto: Pixabay

Actorul Patrick Muldoon, cunoscut pentru rolurile sale din "Zile din viaţa noastră", "Melrose Place" sau "Infanteria stelară", a murit.

Actorul Patrick Muldoon a decedat la vârsta de 57 de ani în urma unui infarct, marţi agenţia EFE care citează site-ul TMZ. Actorul era cunoscut pentru rolurile sale din "Zile din viaţa noastră",  "Salvaţi de clopoţel" sau "Infanteria stelară".

Sora lui Patrick Muldoon, Shana Muldoon-Zappa, a spus pentru TMZ că actorul s-a dus să facă duş, duminică dimineaţa, după ce a luat cafeaua cu partenera sa, în locuinţa lor din Beverly Hills. Pentru că actorul întârzia prea mult, partenera sa a mers să vadă ce se întâmpla şi l-a găsit inconştient pe podeaua băii, după cum a explicat sora lui.

Personalul medical de la serviciul de urgenţă a intervenit la domiciliul actorului şi a încercat să-l resusciteze, dar nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa, potrivit TMZ.

Cine era Patrick Muldoon, cum și-a început cariera

Patrick Muldoon şi-a început cariera de actor în timpul facultăţii, obţinând rolul lui Matt în serialul de comedie "Cine-i şeful?" ("Who's the Boss?").

După absolvire, Patrick Muldoon a interpretat rolul lui Jeffrey Hunter în serialul "Salvaţi de clopoţel" ("Saved by the Bell").

Actorul Patrick Muldoon, originar din Los Angeles, l-a interpretat pe Austin Reed în serialul "Zile din viaţa noastră" ("Days of Our Lives") între 1992 şi 1995, şi din nou între 2011 şi 2012.

Totodată, el a dat viaţă personajului Richard Hart în popularul serial "Melrose Place" timp de mai multe sezoane.

Pe lângă succesul repurtat în televiziune, Patrick Muldoon a fost cunoscut pentru rolurile sale de pe marile ecran. Printre acestea se numără rolul lui Zander Barcalow din "Infanteria stelară" ("Starship Troopers") din 1997.

Video

Când urmează să fie lansat ultimul film a lui  Patrick Muldoon

Totodată, Patrick Muldoon a jucat în "Deadlock" (2021), "Vanquish" (2021), "Dakota" (2022), "Marlowe" (2022) şi "Murder at Hollow Creek" (2023).

Ultimul său film, "Dirty Hands", urmează să fie lansat la sfârşitul lui 2026, notează Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Hubert Thuma: Ilie Bolojan are toată susținerea noastră să renegocieze protocolul cu PSD
Publicat acum 21 minute
Raed Arafat, chemat la audieri de procurorii militari în cazul achiziției unui elicopter SMURD
Publicat acum 43 minute
Forumul național de neurologie: peste 300 de experți de renume internațional, soluții concrete și lansarea Rare Neuro Alliance
Publicat acum 47 minute
Tânăr de 21 de ani, lovit mortal de un tren pe ruta Cluj-Napoca–Budapesta
Publicat acum 52 minute
Stenograme din ședința PNL: Ce au discutat liberalii după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 7 minute
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 4 ore si 31 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 3 ore si 30 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
