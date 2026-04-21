România și Germania înregistrează cea mai mare creștere a prețurilor la combustibili și lubrifianți din UE
Data publicării: 13:20 21 Apr 2026

România și Germania înregistrează cea mai mare creștere a prețurilor la combustibili și lubrifianți din UE
Autor: Tiberiu Vasile

carburant petrol gaz titei pret pompa Alimentare carburant. Sursa foto: Pexels

Prețurile la combustibili și lubrifianți au crescut în martie 2026 în UE, cu cele mai mari avansuri în Germania (19,8%) și România (19,6%), aproape 20% față de anul trecut.

Până în februarie 2026, preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transport personal în UE era în general în scădere, dar în martie 2026 preţul a crescut cu 12,9% în blocul comunitar, comparativ cu perioada similară din 2025, arată informaţiile publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Aproape toate statele membre UE au raportat luna trecută creşteri comparativ cu martie 2025, cel mai semnificativ avans fiind în Germania (19,8%), România (19,6%), Ţările de Jos (18,8%), Letonia (18,5%) şi Austria (17,2%). În Ungaria şi Slovenia, preţurile au scăzut cu 2,7% şi, respectiv, 5,9%, comparativ cu martie 2025, dar faţă de februarie 2026 scăderea nu a fost atât de pronunţată.

Preţurile pentru ambele tipuri de combustibili au crescut în toate ţările membre

În martie 2026, preţurile la motorină şi benzină în UE au crescut cu 19,8% şi, respectiv, 9,4%, comparativ cu perioada similară din 2025. În ritm lunar, consumatorii din UE au văzut o creştere de 19,1% la motorină şi de 10,6% la benzină, faţă de februarie 2026.

Preţurile pentru ambele tipuri de combustibili au crescut în toate ţările membre în perioada februarie - martie 2026. La motorină, cel mai semnificativ avans a fost în Cehia şi Suedia (ambele cu 27,6%), Estonia (26,8%), Letonia (25,4%), Belgia (25,2%) şi Ţările de Jos (25,1%), iar cele mai reduse creşteri au fost în Slovenia (2,9%), Slovacia şi Ungaria (ambele cu 7%). Toate celelalte state membre UE au raportat creşteri de peste 10%. În România, creşterea a fost de 15%.

Creşterea preţurilor la benzină în rândul statelor membre UE nu a fost atât de ridicată ca la motorină, ajungând la 15,1% în Belgia, 15% în Suedia, 14,8% în Austria, 14,6% în Cehia şi 14,2% în Estonia şi Lituania. Din nou, cele mai reduse creşteri au fost în Slovenia (2,4%), Slovacia (+3.8%), Ungaria (4,7%), dar şi Italia (4,8%). În România, creşterea a fost de 11,1%, conform Agerpres.

romania
germania
europa
criza carburanti
