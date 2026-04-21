Cum a arătat rochia Andreei Bălan la cununia civilă cu Victor Cornea. Nici tortul nu a trecut neobservat

Cununia civilă a Andreei Bălan a fost marcată de eleganță și rafinament, fiecare detaliu fiind ales cu grijă. De la rochia purtată de artistă, până la decorul evenimentului și tortul spectaculos, totul a reflectat un stil echilibrat, fără excese, dar cu mult bun gust.

Rochia Andreei Bălan, între simplitate și eleganță

Pentru acest moment special, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă care a pus accent pe feminitate și rafinament.

Ținuta a fost caracterizată de linii simple, dar elegante, completând perfect atmosfera evenimentului.

Alegerea a demonstrat preferința artistei pentru un stil clasic, fără elemente opulente, dar cu un impact vizual puternic.

Tortul evenimentului, un detaliu care nu a trecut neobservat

Unul dintre cele mai comentate elemente ale petrecerii a fost desertul ales de miri. Tortul a impresionat prin designul său delicat, fiind decorat cu flori ce păreau aproape reale.

Fiecare etaj a fost realizat cu atenție la detalii, iar în partea superioară a fost amplasat un artificiu spectaculos, care a atras imediat privirile invitaților.

Desertul nu a mizat pe opulență, ci pe rafinament și echilibru, fiind apreciat atât pentru aspect, cât și pentru gustul său.

Declarațiile artistei despre căsătorie

În trecut, Andreea Bălan nu a exclus ideea unei noi căsătorii. Invitată în emisiunea Mireasa, artista declara că își dorește să mai ajungă în fața altarului.

„Da, peste câțiva ani da, de ce nu!”, spunea aceasta, sugerând că este deschisă unei noi etape în viața personală, în ciuda experiențelor anterioare.

Evenimentul de pe 20 aprilie confirmă că dorința artistei s-a concretizat, iar cununia civilă cu Victor Cornea marchează începutul unui nou capitol pentru cei doi.

„DA, din tot sufletul, cu iubire infinită pentru todeauna. Am spus cel mai frumos „DA”

Cununia civila a fost plina de emoții, zâmbete și momente care ne vor rămâne pentru totdeauna în suflet. Am trăit clipe sincere, cu inima deschisă, alături de cei dragi nouă, care ne-au fost aproape și au făcut totul și mai special. A fost începutul unei noi etape, trăit cu iubire, recunoștință și împlinire.

Vă las aici refrenul melodiei „Nopți albe”, o melodie noua care spune povestea noastră și care se va lansa pe 10 mai, chiar în ziua nunții, zi pe care o asteptam cu nerabdare ”, a scris artista în descrierea pozelor publicate pe Instagram.