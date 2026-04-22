The Geopolitical Reset: Eveniment de anvergură despre situația geopolitică, în prezența mai multor oficiali guvernamentali, ambasadori și experți
Data actualizării: 18:40 22 Apr 2026 | Data publicării: 17:26 22 Apr 2026

The Geopolitical Reset: Eveniment de anvergură despre situația geopolitică, în prezența mai multor oficiali guvernamentali, ambasadori și experți
Autor: DC News Team

ambasadoarea italiei E.S. Laura Aghilarre, Ambasadorul Italiei la București. Foto: DC News

Camera de Comerț Italiană pentru România (CCIpR) a organizat azi, 22.04.2026, un eveniment de anvergură dedicat peisajului riscurilor globale și strategiilor de reziliență, „The Geopolitical Reset”, reunind oficiali guvernamentali, diplomați și experți de top în securitate și informații economice.

Evenimentul a debutat cu discursul ținut de Roberto Musneci, Președintele CCIpR și ambasador al Ordinului de Malta în România. Mesajele oficiale au fost susținute de E.S. Laura Aghilarre, Ambasadorul Italiei la București, și de Sorin-Dan Moldovan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Șef al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale. Discursurile au subliniat necesitatea unei coordonări strânse, colaborarea româno-italiană și, desigur, provocărilor geopolitice actuale.

Primul panet, intitulată „Radiografia Riscurilor Globale” (Global Risk Landscape), a fost moderat de analistul Bogdan Chirieac, cel care deține și conduce DC Media Group. Dezbaterea s-a concentrat pe impactul economic al tensiunilor geopolitice, riscurile emergente, vulnerabilitățile infrastructurii digitale și fragilitatea lanțurilor de aprovizionare.

În panel au luat cuvântul nume grele precum Bernard Siman – Senior Associate Fellow la Institutul Egmont, expert în amenințări hibride și război; Adrian Zuckerman – Ambasador al Statelor Unite în România în perioada 2019-2021; Luca Tagliaretti – Director Executiv al Centrului European de Competențe în materie de Securitate Cibernetică (ECCC).

După o scurtă pauză de networking, cea de-a doua sesiune, „Cadrul de Management al Riscului Strategic” (Strategic Risk Management Framework), a fost moderată de Alessandro Martello, CEO al NSSG. Discuțiile au vizat integrarea riscului în strategia corporativă, utilizarea Business Intelligence pentru obținerea avantajului competitiv și continuitatea afacerilor în situații de criză.

Expertiza în acest panel a fost oferită de: Mihaela Vata – Head of Business Intelligence Practice în cadrul NSSG; Giuseppe Mancini – Vicepreședinte Intelligence și Securitate Internațională la Leonardo Spa; Edward Mockton – Director în cadrul Raedforth.

DC News a participat la eveniment. Întrucât evenimentul s-a desfășurat sub regulile confidențialității Chatham House, redăm în cele ce urmează discursurile introductive ale înalților oficiali care au deschis evenimentul.

