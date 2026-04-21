€ 5.0988
|
$ 4.3365
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.3365
 
DCNews Stiri Israelul anunță arestarea soldatului care a deteriorat o statuie a lui Iisus Hristos din Liban. Ce pedeapsă va primi
Data publicării: 18:59 21 Apr 2026

Israelul anunță arestarea soldatului care a deteriorat o statuie a lui Iisus Hristos din Liban. Ce pedeapsă va primi
Autor: Ioan-Radu Gava

Netanyahu ironizează informaţiile false pe care Iranul le lansează despre el. Sursa foto: Agerpres

Soldatul israelian care a deteriorat o statuie a lui Iisus în Liban va fi reţinut 30 de zile, anunță Armata Israeliană (IDF).

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au anunţat marţi că un soldat care a deteriorat o statuie a lui Iisus Hristos în sudul Libanului va fi retras din serviciu militar şi va executa 30 de zile de detenţie militară, relatează dpa și Agerpres.

Armata israeliană a declarat că o anchetă "a constat că, în timpul activităţii IDF în zona satului creştin Debel din sudul
Libanului, un soldat din Israel a deteriorat un simbol religios creştin, în timp ce un alt soldat a fotografiat incidentul".

"Alţi şase soldaţi au fost prezenţi la faţa locului şi nu au acţionat pentru a opri incidentul sau a-l raporta. Ancheta a stabilit că modul în care soldaţii au acţionat a încălcat complet ordinele şi valorile IDF", a declarat armata israeliană.

CITEȘTE ȘI                 -              Imaginile zilei cu Javier Milei la Ziua Independenței Israelului. Ce a făcut președintele Argentinei / video

Soldatul care a fotografiat incidentul a primit aceeaşi pedeapsă ca cel care a deteriorat simbolul religios, a declarat IDF, adăugând ca soldaţii care au asistat au fost "chemaţi pentru discuţii de clarificare".

"IDF îşi exprimă regretul profund pentru incident şi subliniază că operaţiunile sale din Liban sunt îndreptate exclusiv împotriva organizaţiei teroriste Hezbollah şi a altor grupări teroriste, şi nu împotriva civililor libanezi", a adăugat armata.

Armata israeliană a lansat o anchetă după publicarea duminică a unei fotografii în care apare un bărbat în uniformă israeliană lovind cu un ciocan capul unei statui a lui Iisus Hristos răstignit care căzuse de pe cruce.

IDF a declarat că va ajuta comunitatea locală la restaurarea statuii.

Circa o treime din populaţia Libanului este creştină.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close