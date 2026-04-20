DCNews Stiri Imaginile zilei cu Javier Milei la Ziua Independenței Israelului. Ce a făcut președintele Argentinei / video
Data publicării: 22:20 20 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

javier milei in israel Foto: Agerpres

Javier Milei, președintele Argentinei, a cântat „Libre” la repetiția pentru Ziua Independenței Israelului.

Președintele Argentinei, Javier Milei, a participat la repetiția pentru ceremonia de Ziua Independenței Israelului și a cântat melodia „Libre” pe scenă, potrivit Anima News.

Milei s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la Ierusalim și a primit onoarea de a aprinde o torță la ceremonia oficială de Ziua Independenței, una dintre cele mai înalte distincții din Israel.

Prezența sa la repetiție și interpretarea cântecului „Libre” au fost primite cu entuziasm de publicul prezent. Milei este cunoscut pentru poziția sa ferm pro-israeliană și pentru relația strânsă pe care o are cu statul evreu.

Acest gest simbolic subliniază legăturile tot mai strânse dintre Argentina și Israel sub administrația Milei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

