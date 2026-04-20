Imaginile zilei cu Javier Milei la Ziua Independenței Israelului. Ce a făcut președintele Argentinei / video

Președintele Argentinei, Javier Milei, a participat la repetiția pentru ceremonia de Ziua Independenței Israelului și a cântat melodia „Libre” pe scenă, potrivit Anima News.

Milei s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la Ierusalim și a primit onoarea de a aprinde o torță la ceremonia oficială de Ziua Independenței, una dintre cele mai înalte distincții din Israel.

Prezența sa la repetiție și interpretarea cântecului „Libre” au fost primite cu entuziasm de publicul prezent. Milei este cunoscut pentru poziția sa ferm pro-israeliană și pentru relația strânsă pe care o are cu statul evreu.

Acest gest simbolic subliniază legăturile tot mai strânse dintre Argentina și Israel sub administrația Milei.