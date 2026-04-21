De ce semnează femeia prima la Starea Civilă: explicația care schimbă percepția asupra unei „tradiții”

Pentru mulți, momentul semnării documentelor de căsătorie la Starea Civilă pare o simplă formalitate, guvernată de reguli birocratice sau de o tradiție rămasă din trecut.

Însă, potrivit unei explicații oferite de o angajată din sistem, această ordine nu este deloc întâmplătoare. Din contră, ea reflectă un rol esențial al femeii în procesul decizional al căsătoriei și are rădăcini adânci în istorie, drept și psihologie.

O tradiție cu rădăcini istorice

Din perspectivă istorică, femeia era cea care își dădea acordul final pentru căsătorie. Chiar dacă bărbatul era cel care făcea cererea, decizia aparținea, în mod simbolic și social, femeii.

Astfel, prima semnătură nu reprezintă doar un act formal, ci o declarație explicită: „Da, te aleg”. Este momentul în care femeia își asumă public alegerea partenerului și consimte la formarea unei familii.

Semnificația juridică a primei semnături

Din punct de vedere juridic, ordinea semnăturilor capătă o altă dimensiune. Acordul femeii este considerat punctul de pornire al noii familii.

Până în momentul în care aceasta semnează documentele, căsătoria rămâne doar la nivel de intenție. Semnătura bărbatului vine ulterior ca o confirmare a acestui început. Practic, prima semnătură marchează oficial debutul legăturii legale dintre cei doi parteneri.

Explicația psihologică: cine „dă tonul” relației

Specialiștii în psihologie susțin că, în majoritatea cazurilor, femeia este cea care stabilește ritmul și direcția relației. Ea este cea care acceptă prima întâlnire, definește limitele și decide dacă relația evoluează sau nu.

În acest context, faptul că femeia semnează prima la Starea Civilă poate fi interpretat ca o reflectare simbolică a acestui rol. Este o confirmare discretă a faptului că inițiativa emoțională și decizia finală îi aparțin, de multe ori.

Un simbol al alegerii

Dincolo de explicațiile istorice, juridice sau psihologice, există și o semnificație profund simbolică. Ideea că femeia își alege partenerul cu mult înainte ca acesta să conștientizeze pe deplin acest lucru oferă o nouă perspectivă asupra momentului căsătoriei.

În ziua oficială, ordinea semnăturilor devine astfel un gest simplu, dar încărcat de sens: prima semnătură reprezintă alegerea ei, iar cea de-a doua, acceptarea lui de a face parte din această alegere.

Această explicație transformă un detaliu aparent minor într-un simbol al echilibrului și al asumării în cuplu, oferind o perspectivă modernă asupra unui obicei considerat, până nu demult, doar o formalitate.