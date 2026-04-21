VIDEO: Momente de groază la circ în Rusia. Un tigru a sărit în public după ce plasa de siguranță a fost ruptă

Un tigru a ajuns periculos de aproape de spectatori la un circ din Rusia, după ce plasa de siguranță a cedat, declanșând panică în sală.
Un episod tensionat petrecut la un circ din Rusia a schimbat complet atmosfera unui spectacol care ar fi trebuit să fie unul obișnuit. La circ publicul a trecut, în doar câteva secunde, de la aplauze la teamă, după ce un tigru a ajuns extrem de aproape de spectatori.
Evenimentul a avut loc la Circul Dovgaluk, acolo unde reprezentația era în plină desfășurare. Potrivit primelor informații, totul a pornit în momentul în care sistemul de protecție dintre arenă și tribune a cedat brusc. Practic, bariera care separa publicul de animale nu a mai rezistat.
În timpul numărului cu animale, trei tigri se aflau în arenă, sub supravegherea dresorilor. Situația a scăpat de sub control când plasa de siguranță s-a rupt, iar structura metalică de susținere s-a prăbușit.
În acel moment, unul dintre tigri a reacționat imediat și a sărit spre zona publicului. Scenele surprinse în filmările apărute ulterior online arată clar momentul în care distanța dintre animal și primul rând de spectatori se reduce periculos de mult.
Panica s-a instalat instant. Oamenii s-au ridicat în grabă de pe scaune, s-au retras cât au putut de repede, iar reacțiile au fost unele de teamă evidentă. În sală se aflau și familii cu copii, ceea ce a amplificat tensiunea.
Imaginile arată oameni care se dau înapoi, unii aproape fugind, alții încercând să înțeleagă ce se întâmplă. Totul s-a desfășurat rapid, dar suficient cât să creeze senzația unui pericol real.
Chiar dacă momentul a fost extrem de tensionat, situația nu a degenerat într-o tragedie. Nu au fost raportate persoane rănite, iar incidentul s-a încheiat fără victime. Cu toate acestea, pentru cei prezenți, experiența a rămas una greu de uitat.
Moment when the tiger jumps out to the circus' audience in Rostov-on-Don— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 19, 2026
Regional authorities launched an inquiry into the technical integrity of circus safety equipment
de Anca Murgoci
