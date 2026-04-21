VIDEO: Momente de groază la circ în Rusia. Un tigru a sărit în public după ce plasa de siguranță a fost ruptă

Un episod tensionat petrecut la un circ din Rusia a schimbat complet atmosfera unui spectacol care ar fi trebuit să fie unul obișnuit. La circ publicul a trecut, în doar câteva secunde, de la aplauze la teamă, după ce un tigru a ajuns extrem de aproape de spectatori.

Evenimentul a avut loc la Circul Dovgaluk, acolo unde reprezentația era în plină desfășurare. Potrivit primelor informații, totul a pornit în momentul în care sistemul de protecție dintre arenă și tribune a cedat brusc. Practic, bariera care separa publicul de animale nu a mai rezistat.

Cum a ajuns tigrul lângă spectatori

În timpul numărului cu animale, trei tigri se aflau în arenă, sub supravegherea dresorilor. Situația a scăpat de sub control când plasa de siguranță s-a rupt, iar structura metalică de susținere s-a prăbușit.

În acel moment, unul dintre tigri a reacționat imediat și a sărit spre zona publicului. Scenele surprinse în filmările apărute ulterior online arată clar momentul în care distanța dintre animal și primul rând de spectatori se reduce periculos de mult.

Panica s-a instalat instant. Oamenii s-au ridicat în grabă de pe scaune, s-au retras cât au putut de repede, iar reacțiile au fost unele de teamă evidentă. În sală se aflau și familii cu copii, ceea ce a amplificat tensiunea.

Imaginile arată oameni care se dau înapoi, unii aproape fugind, alții încercând să înțeleagă ce se întâmplă. Totul s-a desfășurat rapid, dar suficient cât să creeze senzația unui pericol real.

Chiar dacă momentul a fost extrem de tensionat, situația nu a degenerat într-o tragedie. Nu au fost raportate persoane rănite, iar incidentul s-a încheiat fără victime. Cu toate acestea, pentru cei prezenți, experiența a rămas una greu de uitat.