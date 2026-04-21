Bulgărași de zăpadă - un desert tradițional spaniol de care te vei îndrăgosti

Gastronomia spaniolă ascunde numeroase deserturi delicioase care, deși par sofisticate, pot fi realizate acasă la costuri surprinzător de mici. Exemple cunoscute sunt „leche frita”, vedeta Săptămânii Mari, sau „suspiros de almendra”, un dulce cu bezea foarte popular în perioada Crăciunului.

În aceeași categorie intră și „nevaditos”, un desert tradițional care domină mesele festive și care poate fi pregătit fără efort, chiar și de începători.

Ce sunt „nevaditos” sau „bulgărașii de zăpadă”

„Nevaditos” sunt mici prăjituri fragede, preparate dintr-un aluat simplu pe bază de untură de porc, făină și vin alb. După coacere, sunt acoperite din abundență cu zahăr pudră, aspectul lor amintind de niște bulgărași acoperiți de zăpadă, de aici și denumirea propusă în română, „bulgărași de zăpadă”.

Deși sunt asociate în special cu sărbătorile de iarnă, aceste dulciuri pot fi consumate în orice perioadă a anului.

Ingrediente ieftine, rezultat generos

În Spania, costul total al rețetei este estimat la aproximativ 6,65 euro, iar din aceste ingrediente se obțin până la 30 de bucăți, ceea ce înseamnă mai puțin de un euro pentru fiecare porție.

Ingrediente necesare:

500 g făină

200 g untură

100 ml vin alb

100 g zahăr

zahăr pudră pentru decor

un praf de sare

Cum se prepară pas cu pas

Prepararea „bulgărașilor de zăpadă” nu necesită tehnici complicate:

Se amestecă untura la temperatura camerei cu zahărul și un praf de sare, până la omogenizare. Se adaugă treptat vinul alb, continuând amestecarea. Făina, cernută în prealabil, se încorporează în compoziție, iar aluatul se frământă până devine neted și nelipicios.

După ce este lăsat la odihnit timp de o oră, aluatul se întinde și se decupează în forme rotunde. Prăjiturile se coc aproximativ 20 de minute la 180°C, până capătă o culoare ușor aurie. La final, se lasă la răcit și se presară generos zahăr pudră.

Untura de porc: ingredient tradițional, între mit și realitate

Deși adesea evitată în alimentația modernă, untura de porc rămâne un ingredient tradițional folosit de secole în bucătăria europeană. Specialiștii spun că atunci când este consumată cu moderație, aceasta poate avea și unele beneficii: este o sursă de grăsimi mononesaturate (similare cu cele din uleiul de măsline) și conține vitamina D, importantă pentru sănătatea oaselor.

În plus, oferă o textură fragedă și un gust aparte produselor de patiserie, motiv pentru care este preferată în rețete precum „nevaditos” sau celebrele cornulețe românești. Totuși, fiind bogată în calorii, este recomandat ca acest tip de desert să fie consumat ocazional, în cadrul unei diete echilibrate.

„Nevaditos” demonstrează că deserturile nu trebuie să fie scumpe pentru a fi spectaculoase. Cu ingrediente simple și un buget redus, oricine poate aduce în propria bucătărie gustul autentic al sărbătorilor spaniole.