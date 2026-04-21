Bulgărași de zăpadă - un desert tradițional spaniol de care te vei îndrăgosti
Data actualizării: 23:49 21 Apr 2026 | Data publicării: 23:48 21 Apr 2026

Bulgărași de zăpadă - un desert tradițional spaniol de care te vei îndrăgosti
Autor: Darius Mureșan

Foto: Imagine generată cu AI

Un desert tradițional spaniol, cunoscut sub numele de „nevaditos” sau, pe înțelesul tuturor, „bulgărași de zăpadă”, poate fi preparat acasă cu un buget redus, ajungând la mai puțin de un euro porția. Rețeta simplă și ingredientele accesibile îl transformă într-o opțiune ideală pentru un răsfăț.

Gastronomia spaniolă ascunde numeroase deserturi delicioase care, deși par sofisticate, pot fi realizate acasă la costuri surprinzător de mici. Exemple cunoscute sunt „leche frita”, vedeta Săptămânii Mari, sau „suspiros de almendra”, un dulce cu bezea foarte popular în perioada Crăciunului.

În aceeași categorie intră și „nevaditos”, un desert tradițional care domină mesele festive și care poate fi pregătit fără efort, chiar și de începători.

Ce sunt „nevaditos” sau „bulgărașii de zăpadă”

„Nevaditos” sunt mici prăjituri fragede, preparate dintr-un aluat simplu pe bază de untură de porc, făină și vin alb. După coacere, sunt acoperite din abundență cu zahăr pudră, aspectul lor amintind de niște bulgărași acoperiți de zăpadă, de aici și denumirea propusă în română, „bulgărași de zăpadă”.

Deși sunt asociate în special cu sărbătorile de iarnă, aceste dulciuri pot fi consumate în orice perioadă a anului.

Citește și: O nouă rețetă de negresă cucerește bucătăriile: exterior crocant și interior cremos

Ingrediente ieftine, rezultat generos

În Spania, costul total al rețetei este estimat la aproximativ 6,65 euro, iar din aceste ingrediente se obțin până la 30 de bucăți, ceea ce înseamnă mai puțin de un euro pentru fiecare porție.

Ingrediente necesare:

  • 500 g făină
  • 200 g untură
  • 100 ml vin alb
  • 100 g zahăr
  • zahăr pudră pentru decor
  • un praf de sare

Cum se prepară pas cu pas

Prepararea „bulgărașilor de zăpadă” nu necesită tehnici complicate:

Se amestecă untura la temperatura camerei cu zahărul și un praf de sare, până la omogenizare. Se adaugă treptat vinul alb, continuând amestecarea. Făina, cernută în prealabil, se încorporează în compoziție, iar aluatul se frământă până devine neted și nelipicios.

După ce este lăsat la odihnit timp de o oră, aluatul se întinde și se decupează în forme rotunde. Prăjiturile se coc aproximativ 20 de minute la 180°C, până capătă o culoare ușor aurie. La final, se lasă la răcit și se presară generos zahăr pudră.

@annarecetasfaciles NEVADITOS. INGREDIENTES para 30 unidades: 500 g de harina 200 g de manteca de cerdo 100 ml de vino blanco 100 g de azúcar Una pizca de sal Para decorar: Azúcar glas ELABORACIÓN: 1. En un bol mezcla la manteca de cerdo a temperatura ambiente con el azúcar y la pizca de sal hasta que quede integrado. Incorpora el vino blanco poco a poco mientras sigues mezclando. Añade la harina tamizada, en dos veces y amasa hasta que quede lisa y un poco pegajosa. Tapa con film y deja reposar en la nevera 1 hora. 2. En la mesa enharinada extiende la masa, con ayuda de un rodillo, con un grosor de 1 centímetro. Corta círculos con un cortapastas o un vaso pequeño y colócalos en una bandeja sobre papel de horno. 3. Hornéalos en el horno precalentado a 180º C - 356º F durante 20 minutos, o hasta que empiecen a dorarse los bordes. 4. Déjalos enfriar unos minutos y espolvorea con una buena cantidad de azúcar glas. #nevaditos #annarecetasfaciles ♬ Winter Wonderland - Bing Crosby & London Symphony Orchestra

Untura de porc: ingredient tradițional, între mit și realitate

Deși adesea evitată în alimentația modernă, untura de porc rămâne un ingredient tradițional folosit de secole în bucătăria europeană. Specialiștii spun că atunci când este consumată cu moderație, aceasta poate avea și unele beneficii: este o sursă de grăsimi mononesaturate (similare cu cele din uleiul de măsline) și conține vitamina D, importantă pentru sănătatea oaselor. 

În plus, oferă o textură fragedă și un gust aparte produselor de patiserie, motiv pentru care este preferată în rețete precum „nevaditos” sau celebrele cornulețe românești. Totuși, fiind bogată în calorii, este recomandat ca acest tip de desert să fie consumat ocazional, în cadrul unei diete echilibrate.

„Nevaditos” demonstrează că deserturile nu trebuie să fie scumpe pentru a fi spectaculoase. Cu ingrediente simple și un buget redus, oricine poate aduce în propria bucătărie gustul autentic al sărbătorilor spaniole.

