DCNews Stiri Tucker Carlson își cere scuze pentru susținerea lui Trump: Mă bântuie decizia
Data publicării: 10:04 22 Apr 2026

Tucker Carlson își cere scuze pentru susținerea lui Trump: Mă bântuie decizia
Autor: Tiberiu Vasile

Tucker Carlson își cere scuze pentru susținerea lui Trump Mă bântuie decizia

Jurnalistul conservator Tucker Carlson și-a cerut public iertare pentru susținerea acordată lui Donald Trump, recunoscând că decizia îl „bântuie” și că se simte responsabil pentru revenirea acestuia la putere.

Influentul jurnalist ultraconservator Tucker Carlson, care a fost ani la rând una dintre cele mai proeminente voci ale trumpismului, şi-a cerut scuze pentru că l-a susţinut deschis pe preşedintele american Donald Trump, o decizie despre care spune acum că îl bântuie, a relatat marţi EFE.

Carlson a făcut aceste declaraţii în timpul unei conversaţii care a avut loc luni, în podcastul său, cu fratele său Buckley Carlson, care şi el l-a susţinut pe Trump şi a scris discursuri pentru actualul preşedinte.

"Acest lucru ne va bântui mult timp; mă va bântui pe mine"

"Acest lucru ne va bântui mult timp; mă va bântui pe mine", a mărturisit Carlson, care a adăugat: "Vreau să-mi cer iertare că am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenţie".

Jurnalistul, care timp de ani de zile a fost unul dintre prezentatorii vedete ai reţelei conservatoare Fox News şi una dintre figurile media care l-au susţinut cel mai puternic pe Trump, menţine în prezent o relaţie tensionată cu preşedintele din cauza sprijinului republicanului pentru Israel şi a războiului cu Iranul care a început în februarie.

Carlson a fost una dintre cele mai vizibile voci în apărarea iniţiativei "America First", sloganul de campanie cu care Trump a promis că va prioritiza politica internă şi va evita implicarea în conflicte externe prelungite.

În acest context, el a descris limbajul lui Trump despre Iran ca fiind "josnic din toate punctele de vedere" şi a declarat că se simte responsabil pentru revenirea la putere a republicanului.

"Suntem cu toţii implicaţi în asta, fără îndoială"

"Tu, eu şi toţi ceilalţi care l-au susţinut. Tu ai scris discursuri pentru el, eu am făcut campanie pentru el. Suntem cu toţii implicaţi în asta, fără îndoială", i-a spus el fratelui său. "Tu, eu şi milioane de oameni ca noi suntem motivul pentru care se întâmplă asta chiar acum", a adăugat Tucker Carlson, care a participat la mitingurile de campanie ale lui Trump în 2024.

La 10 aprilie, preşedintele SUA a atacat într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social patru personalităţi media conservatoare care l-au susţinut în trecut, dar care acum îl critică pentru războiul cu Iranul: pe Carlson însuşi, pe Megyn Kelly, pe Alex Jones şi pe Candace Owens.

Preşedintele i-a numit "revoltaţi nebuni" şi i-a batjocorit pentru că au fost "daţi afară de la televizor" şi au apelat la podcasturi, conform Agerpres. 

