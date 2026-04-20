€ 5.0989
|
$ 4.3341
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Fiul lui Tucker Carlson părăsește echipa lui JD Vance. Motivul plecării
Data publicării: 16:27 20 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

JD Vance Vicepreşedintele american JD Vance. Foto: Agerpres

Fiul lui Tucker Carlson a părăsit echipa de presă a vicepreședintelui JD Vance și o să-și înființeze propria firmă de consultanță politică.

Buckley Carlson, un tânăr de 20 de ani care a ocupat funcția de secretar de presă adjunct al lui JD Vance de la începutul celei de-a doua administrații Trump, pleacă în mediul privat, potrivit NY Post.

Deși astfel de mișcări pot fi tipice în administrațiile prezidențiale, plecarea lui Buckley vine pe fondul unei rupturi tot mai mari între Trump, în vârstă de 79 de ani, și Tucker, în vârstă de 56 de ani, cândva un susținător avid al președintelui.

„Proști zbenguiali precum Tucker Carlson, care nici măcar nu a putut termina facultatea, era un om distrus când a fost concediat de la Fox și nu a mai fost niciodată la fel - Poate ar trebui să consulte un psihiatru bun!”, a precizat Donald Trump, la începutul acestei luni, despre Tucker Carlson.

La rândul său, Tucker a declarat pentru BBC la începutul acestei luni că a fost „îngrozit” de declarația înfiorătoare a președintelui, conform căreia „o întreagă civilizație va muri în seara asta” dacă Iranul nu va face o înțelegere.

„Întotdeauna mi-a plăcut Trump și încă îmi pare rău pentru el”, a declarat Tucker pentru Newsmax, susținând că Donald Trump „nu poate lua propriile decizii”.

Vestea plecării lui Buckley din administrația Trump a fost dezvăluită pentru prima dată de Politico, care a precizat că fiul lui Tucker Carlson urma să părăsească funcția anul trecut, dar a rămas câteva luni în tranziție.

Buckley a lucrat anterior pentru reprezentantul de atunci, Jim Banks (R-Ind.), în 2019, ca șef adjunct de cabinet.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Buckley Carlson
tucker carlson
donald trump
sua
jd vance
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close