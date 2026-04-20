Fiul lui Tucker Carlson părăsește echipa lui JD Vance. Motivul plecării

Buckley Carlson, un tânăr de 20 de ani care a ocupat funcția de secretar de presă adjunct al lui JD Vance de la începutul celei de-a doua administrații Trump, pleacă în mediul privat, potrivit NY Post.

Deși astfel de mișcări pot fi tipice în administrațiile prezidențiale, plecarea lui Buckley vine pe fondul unei rupturi tot mai mari între Trump, în vârstă de 79 de ani, și Tucker, în vârstă de 56 de ani, cândva un susținător avid al președintelui.

„Proști zbenguiali precum Tucker Carlson, care nici măcar nu a putut termina facultatea, era un om distrus când a fost concediat de la Fox și nu a mai fost niciodată la fel - Poate ar trebui să consulte un psihiatru bun!”, a precizat Donald Trump, la începutul acestei luni, despre Tucker Carlson.

La rândul său, Tucker a declarat pentru BBC la începutul acestei luni că a fost „îngrozit” de declarația înfiorătoare a președintelui, conform căreia „o întreagă civilizație va muri în seara asta” dacă Iranul nu va face o înțelegere.

„Întotdeauna mi-a plăcut Trump și încă îmi pare rău pentru el”, a declarat Tucker pentru Newsmax, susținând că Donald Trump „nu poate lua propriile decizii”.

Vestea plecării lui Buckley din administrația Trump a fost dezvăluită pentru prima dată de Politico, care a precizat că fiul lui Tucker Carlson urma să părăsească funcția anul trecut, dar a rămas câteva luni în tranziție.

Buckley a lucrat anterior pentru reprezentantul de atunci, Jim Banks (R-Ind.), în 2019, ca șef adjunct de cabinet.