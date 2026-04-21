JD Vance și-a amânat plecarea către Pakistan. Negocierile SUA-Iran, sub semnul întrebării
Data publicării: 22:21 21 Apr 2026

JD Vance și-a amânat plecarea către Pakistan. Negocierile SUA-Iran, sub semnul întrebării
Autor: Elena Aurel

jd vance in pakistan Vicepreşedintele american JD Vance. Sursa foto: Agerpres

JD Vance și-a amânat vizita în Pakistan.

Vicepreşedintele american JD Vance urma să plece către Pakistan marţi dimineaţă, dar şi-a amânat deplasarea, în timp ce creşte incertitudinea asupra desfăşurării unei noi runde de negocieri directe pentru încheierea războiului între SUA şi Iran, după prima rundă ce a avut loc la Islamabad pe 11 aprilie şi s-a încheiat cu un eşec, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. 

Surse guvernamentale americane au declarat unor publicaţii precum New York Times şi CNN că vicepreşedintele Vance va participa marţi la întâlniri la Casa Albă.

El ar fi trebuit să fie deja în drum spre Islamabad, dar Iranul nu s-a angajat încă să trimită o delegaţie pentru noi negocieri în capitala pakistaneză. Teheranul pare nemulţumit în principal de refuzul preşedintelui american Donald Trump de a ridica blocada impusă asupra porturilor iraniene după eşecul primei runde de negocieri. Mai mult, armata americană a anunţat chiar marţi interceptarea unui petrolier având legături cu Iranul.

Donald Trump ameninţă cu reluarea atacurilor aeriene

Armistiţiul de două săptămâni încheiat de SUA şi Iran expiră miercuri, iar Trump a declarat marţi că nu doreşte să îl prelungească în lipsa unui acord de pace şi a ameninţat Teheranul cu reluarea atacurilor aeriene.

"Nu vreau să fac asta. Nu mai avem mult timp", a spus el la postul CNBC, când a fost întrebat despre posibilitatea extinderii armistiţiului. "Mă aştept să bombardez, întrucât cred că aceasta este o atitudine mai bună în continuare", a adăugat Trump.

Medierea discuţiilor între Iran şi SUA, realizată de Pakistan, se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară, fie prin diluare, acestea fiind condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord.

