Ziua Pământului - Earth Day 2026. Schimbarea începe cu noi!

Ziua Planetei Pământ, celebrată în fiecare an pe 22 aprilie, este o ocazie de a conștientiza asupra provocărilor de mediu și a proteja ecosistemele naturale.

Ziua Pământului, celebrată în peste 190 de țări

Earth day / Ziua Pământului a fost inițiată în anul 1970, în Statele Unite ale Americii. În timp, Ziua Pământului a evoluat în timp într-una dintre cele mai mari mișcări ecologice din lume. Este celebrată în prezent în peste 190 de țări, evenimentul reunind milioane de oameni, organizații și instituții, ce desfășoară acțiuni și campanii de informare, proiecte cu temă ecologică.

Obiectivul principal al Zilei Pământului

Obiectivul principal este scăderea impactului negativ asupra mediului, dar și promovarea unui stil de viață sustenabil, care să fie bazat pe responsabilitate față de resursele Pământului.

Ziua Pământului a fost declarată, în anul 2009, sărbătoare oficială de către Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Cum se sărbătorește în lume Ziua Planetei Pământ

Ziua Planetei Pământ implică acțiuni concrete organizate la nivel global.

Organizația EARTHDAY.ORG încurajează persoanele din întreaga lume, de la elevi și profesori până la autorități și organizații, să ia parte la activități în perioada „Earth Week”, în proximitatea datei de 22 aprilie. Acțiunile includ campanii pentru aer și apă curate, inițiative pentru energie regenerabilă, protejarea resurselor planetei, programe de reciclare și diminuare a deșeurilor, precum și evenimente educaționale.

Ziua Pământului. Fiecare putem contribui la un mediu mai sănătos

Inițiativele locale sunt, de asemenea, extrem de importante. Problememele ce țin de mediu implică o responsabilitate nu doar globală, ci și una personală. Fiecare dintre noi putem contribui la un mediu mai sănătos, prin simple gesturi și acțiuni, oricât de mici, zi de zi, nu doar de Ziua Planetei Pământ - 22 aprilie.