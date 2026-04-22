Jumătate din unitățile ANAF din țară se desființează

Șefii administrațiilor județene ale ANAF au solicitat, pe baza unor criterii hotărâte de către centrala Fiscului din Capitală, ca 76 de unități fiscale din orașe, municipii și comune, respectiv aproximativ 47% din total, să fie desființate, conform Profit.ro. Practic, în fiecare județ ar rămâne, în medie, aproximativ două unități fiscale.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a cerut, însă, ca numărul celor propuse pentru desființare să fie mai mare. Totul este un plan de eficientizare ce implică scăderea costurilor fără concedieri, în contextul în care ANAF pierde deja oameni prin plecări și pensionări.

Unitățile ANAF propuse pentru desființare

Unitățile propuse pentru închidere sunt de regulă mici, cu personal puțin, și aflate în localități cu activitate economică ce nu justifică existența lor. Pentru unele zone ale României, cu particularități în ceea ce privește accesibilitatea, precum Delta Dunării, ar putea fi avute în vedere unele soluții.

Structura existentă a ANAF include acum 161 de unități fiscale, dintre care 50 municipale, 105 orășenești și 6 comunale. Dintre acestea, propunerile de reorganizare au în vedere închiderea a 3 unități municipale, 67 orășenești și toate cele 6 unități comunale.

Cum a fost realizată selecția unităților ANAF propuse pentru desființare

Selecția unităților vizate pentru desființare a fost realizată pe baza a 18 criterii. Cel mai important criteriu a fost costul colectării raportat la eficiența activității. Unitățile mici, cu personal redus și aflate în zone cu activitate economică limitată, sunt principalele vizate de măsură.

Pentru zonele greu accesibile, respectiv Delta Dunării, conducerea Fiscului are în vedere soluții alternative, pentru ca accesul contribuabililor la servicii fiscale să nu fie afectat.

Planul de reorganizare al ANAF exclude concedierile. Este bazat pe redistribuirea angajaților către structuri cu deficit de personal. În județele unde unitățile vor fi desființate, personalul va fi relocat în principal către reședințele de județ ori alte orașe din apropiere.

Explicațiile președintelui ANAF despre direcția reorganizării

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat direcția acestei strategii într-o intervenție publică:

„Principala acțiune a ANAF în zona reorganizării este de a duce personalul din zonele unde costul colectării e unul ridicat în zonele unde nu avem personal suficient și unde nu facem o colectare de calitate. Și pot să vă dau exemplu municipiul București, unde personalul e subdimensionat față de anumite structuri din țară, iar reorganizarea va viza în principal alucerea posturilor vacante din țară și să avem un proces în acest sens în a dezvolta și a aduce personal în zonele cu risc fiscal mare.

Mulți dintre dumneavoastră care lucrați în țară, aveți experiențe cu contribuabili care au un comportament cu risc fiscal mare, se mută cu domicilul fiscal din zona dumneavoastră, unde numărul de inspectori alocați la numărul de contribuabili este unul rezonabil, în zona București, unde avem lipsă de personal. Nu o să spun ce am văzut în zona de persoane fizice la București, pentru că aici e clar, trebuie să intervenim puternic, pentru că suntem mult în urmă față de ce se întâmplă”, a zis președintele ANAF, Adrian Nica.

Bonusuri pentru angajații ANAF cu o condiție esențială

De asemenea, se are în vedere introducerea unui sistem de bonusuri pentru angajați, însă având condiție atingerea target-ului de colectare stabilit.

„Condițiile sunt în felul următor: înainte de a vorbi de bonusare trebuie să realizezi target-ul, adică îndeplinirea planului de colectare. Anul trecut am reușit să facem asta, în ultimii ceilalți trei ani nu. Nu știu cum va merge anul ăsta, dar eu sunt cumva optimist că vom reuși să facem planul de încasări, cu condiția ca fiecare dintre noi să fie mai activ și cumva mai implicat”, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica.

Vezi și - Persoanele fizice, incluse pe "lista ruşinii" pentru obligaţii fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei