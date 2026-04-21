Nava cargo rusească Progress MS-32 s-a prăbușit controlat în Oceanul Pacific după separarea de Staţia Spaţială Internaţională (ISS) / Video

Roscosmos, agenţia spaţială a Rusiei, a anunțat că nava cargo rusească Progress MS-32 s-a desprins de Staţia Spaţială Internaţională (ISS) și s-a prăbușit controlat în Oceanul Pacific.

"Nava cargo Progress MS-32, care era andocată la Staţia Spaţială Internaţională (ISS) din septembrie, a fost scoasă astăzi de pe orbită, a intrat în straturile dense ale atmosferei şi s-a prăbuşit", a precizat Roscosmos într-un comunicat publicat pe canalul său de Telegram.

Rămășițele navei cargo Progress MS-32 s-au prăbușit în Pacificul de Sud

Rămăşiţele vehiculului spaţial au căzut într-o zonă din Pacificul de Sud, departe de rutele de navigaţie maritimă, a notat agenţia spaţială rusă.

Video

Nava cargo s-a desprins de modulul rusesc Zvezda al ISS la data de 21 aprilie, la 01:09, ora Moscovei (22:09 GMT).

Ce va fi ancorat în locul navei cargo Progress MS-32

În locul acesteia va andoca nava cargo Progress MS-34, a cărei lansare este prevăzută pentru data de 26 aprilie 2026.

Vehiculul de tip cargo Progress MS-32 a fost lansat de pe cosmodromul Baikonur la data de 11 septembrie 2025, cu 5.516 kilograme de încărcătură, inclusiv 1.176 de kilograme de echipament ştiinţific, haine, alimente, medicamente, 870 de kilograme de combustibil, 420 de litri de apă potabilă şi 50 de metri cubi de azot, notează Agerpres.