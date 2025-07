e-Factura, e-Transport, e-TVA, cu ce rezultate? Biriș arată ce s-a întâmplat, cu adevărat: Au mers la Bruxelles cu planul ”nu mă leg de hoți”

Gabriel Biriș a prezentat mai multe grafice, unul dintre ele cu încasările TVA în PIB în 2021, 2022, 2023, 2024, subliniind că în perioada asta au înghețat încasările, după cum se poate observa în graficul de mai jos, deși s-au implementat Ro e-Factura, Ro e-Transport, RO e-TVA. De asemenea, a evidențiat planul de reducere a deficitului ”nu mă leg de hoți!” cu care s-a dus ministrul Marcel Boloș la Bruxelles, pentru ”a negocia”.

”Deci, domnul Boloș și domnul Ciolacu s-au dus la Bruxelles să negocieze calendarul pe 7 ani de reducere a deficitului. Inițial, în PNRR, era pe 5 ani, dar pentru că ei au crescut deficitul față de 2022 până la cer nu se mai putea ține și ieșisem din schema cu PNRR (...)

Eu am anunțat încă de anul trecut că TVA-ul va fi de 21%. De ce? Pentru că de aici (vezi foto mai jos), din 2025, apare 6,8, iar din 2026 apare 7,3, în condițiile în care Ro e-Factura și celelalte menționate au fost Ro e-degeaba. Această creștere nu se putea obține decât prin creșterea cotei de TVA. Dar uitați-vă, mai departe, ce ne propunem până în 2031, respectiv 7,5, deși ar trebui să ne propunem 10! Trebuie să citim cifrele! Deci, în planul de ajustare fiscală cu care s-a dus domnul Boloș la Bruxelles el a spus, practic - nu mă leg de hoți, nu mă leg de hoți!”, a spus Gabriel Biriș.

”Asta înseamnă că hoții ar putea să fie niște personaje speciale”, a completat Răzvan Dumitrescu.

”Pentru că ați spus că în 2016 am fost secretar de stat, menționez că eu am acceptat să mă duc în Guvernul Cioloș, dar pentru mine a fost un coșmar. A trebuit să mă suspend din avocatură. Din avocatură nu iei bani pe dividende, ci iei banii pe muncă, ce muncești pentru client. Pentru că voiam să închid un cerc început în 2004 cu cota unică, adică să reformăm impozitarea muncii, am considerat o oportunitate. La vremea respectivă, am avut niște condiții, pentru a accepta propunerea de a intra în Guvernul Cioloș. Am primit promisiunea că primesc susținerea, dar s-au răzgândit, cu privire la mutarea contribuției și plafonarea bazei de calcul a contribuțiilor pe suma veniturilor”, a mai spus Gabriel Biriș, la emisiunea „Ce se întâmplă?” cu Răzvan Dumitrescu, de la DC News și DC News TV.

