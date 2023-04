După Laura Codruța Kovesi, încă o femeie sprijinită de Germania ar putea veni la conducerea unei instituții europene

Favorita clară în această cursă este reprezentanta Germaniei, Claudia Buch, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, potrivit Agerpres.

Consiliul supraveghează puţin peste o sută dintre cele mai mari bănci din zona euro şi trebuie să aleagă un nou şef, pentru a-l înlocui pe Andrea Enria, actualul preşedinte al Consiliului de supervizare bancară din cadrul BCE. Mandatul său de cinci ani expiră la finalul acestui an, într-un moment în care majorările semnificative ale dobânzilor afectează modelele de afaceri ale băncilor. Buch, vicepreşedintele Bundesbank (Banca Centrală a Germaniei), este principala favorită, dar pentru postul de conducere au fost menţionate şi Margarita Delgado (Spania) şi Sharon Donnery (Irlanda), susţin sursele.

Reuters precizează că ar trebui aleasă o femeie pentru a lupta contra dezechilibrului de gen în instituţie. 24 dintre cei 26 de membri ai Consiliului guvernatorilor BCE sunt bărbaţi, în timp ce echilibrul la Consiliul de supervizare bancară este un pic mai bun. Cele trei femei sunt pe deplin calificate pentru acest post datorită propriilor lor merite, deci genul va fi doar unul dintre factori în luarea deciziei.

Niciuna dintre persoanele menționate nu şi-a declarat intenţia de a-şi depune candidatura pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de supervizare bancară, iar un purtător de cuvânt al BCE a refuzat să comenteze informaţiile.

Buch, fost membru al Consiliului german de experţi economici, este favorită deoarece are sprijinul Germaniei, cea mai mare economie din zona euro, şi are o experienţă semnificativă într-o mare instituţie. Ea a efectuat o activitate limitată pe segmentul de supraveghere bancară, dar recent a fost aleasă în Consiliul de supervizare al Bundesbank. Delgado, adjunctul guvernatorului Băncii Centrale a Spaniei, este un supervizor de top, având o vastă experienţă în domeniu, dar Madridul are deja funcţia de vicepreşedinte al BCE, ceea ce reprezintă o problemă, deoarece UE vrea ca tot mai multe state membre să deţină poziţii importante. Donnery, adjunctul guvernatorului Băncii Centrale a Irlandei, are şanse acceptabile, susţin sursele. Ea a fost ignorată în urmă cu cinci ani, când Enria a fost desemnat, iar oficialii irlandezi deţin deja câteva posturi cheie în domeniul financiar. O sursă a precizat că ar putea candida pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de supervizare bancară şi Stefan Ingves, fostul guvernator al Riksbank (Banca Centrală a Suediei).

Candidații la șefia EPPO nu aveau susținerea propriei țări

Procesul de selecţie nu a început, discuţiile sunt neoficiale, dar un anunţ oficial privind locul de muncă vacant ar putea fi făcut în toamnă, au anunţat sursele. Noul preşedinte al Consiliului de supervizare bancară este ales de Consiliul guvernatorilor BCE şi va fi numit oficial de Consiliul UE, în urma aprobării de către Parlamentul European.

Epopeea alegerii unui procuror șef la conducerea Parchetului European EPPO s-a întins pe mai bine de un an. Niciunul dintre candidații cu șanse nu au avut susținerea țărilor de origine. Guvernul României a făcut chiar lobby împotriva Laurei Codruța Kovesi, anchetată la acel moment de Secția de Investigare a Magistraților, scrie Politică.

La începutul anului 2019, reprezentanții statelor membre ale Uniunii au decis ca Jean-Francois Bohnert (Franța) cu 50 de puncte, să devină noul procuror șef al EPPO, acesta fiind urmat de Laura Codruța Kovesi (România) și de Andres Ritter (Germania), cu un scor egal, de 29 de puncte. Parlamentul European, însă, cu un lobby puternic al Germaniei, a ales-o pe Kövesi, generând un blocaj în relația cu Consiliul UE. Blocajul a fost depășit abia în toamna acelui an, când, la intervenția președintelui Macron, Franța a hotîrât să retragă sprijinul propriului candidat, astfel încât Kovesi să poată deveni procuror șef EPPO. Andreas Ritter, candidatul Germaniei, a fost numit de Kovesi în postul de procuror-șef adjunct.

