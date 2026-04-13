După 17 aprilie, vremea își schimbă brusc cursul până pe 26 aprilie

Valorile termice vor avea variaţii uşoare în perioada 13-26 aprilie, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei în majoritatea regiunilor, însă probabilitatea de precipitaţii va creşte după jumătatea intervalului şi se va menţine ridicată până la final, arată prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Banat: temperaturi constante, ploi spre final

În Banat, media temperaturilor maxime va avea variaţii uşoare în primele zile ale intervalului de anticipaţie, astfel că va avea valori cuprinse între 17 grade, în ziua de 14 aprilie şi 20 de grade, în data de 16 aprilie. După acest interval, se poate remarca faptul că nu apar variaţii termice semnificative, iar media temperaturilor din timpul zilei va fi de 18 - 20 de grade. Dacă se face raportare la minimele termice, se poate observa o variaţie nesemnificativă pe parcursul ambelor săptămâni, astfel încât, mediat, acestea vor fi de 6 - 7 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă la începutul intervalului, apoi va creşte şi se va menţine ridicată până la finalul perioadei de referinţă.

Crişana: valori stabile, precipitaţii în creştere

În Crişana, în cadrul perioadei de anticipaţie se observă că media maximelor termice nu prezintă variaţii semnificative şi se va situa între 18 şi 20 de grade, cu cele mai mari valori în primele patru zile (13 - 16 aprilie). În ceea ce priveşte temperaturile minime, se identifică o creştere a mediei acestora la începutul intervalului, astfel că va fi de 6 grade, în data de 14 aprilie şi va atinge 7 grade, în zilele de 16 şi 17 aprilie. Ulterior, valorile temperaturilor nocturne nu vor varia, astfel că, mediat, vor fi de 6 - 7 grade până la finalul intervalului de referinţă. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă în primele zile analizate, apoi va creşte din data de 16 aprilie şi se va menţine ridicată până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni.

Transilvania: uşoare variaţii şi ploi după 16 aprilie

În Transilvania, în primele două zile, media temperaturilor diurne se va situa în jurul valorii de 16 grade,apoi va creşte până spre 18 grade, în zilele de 15 şi 16 aprilie. Ulterior se poate identifica o scădere a mediei maximelor termice până în data de 18 aprilie, când se va atinge o medie de 16 grade, valoare ce se va menţine până în 23 aprilie. După aceasta, media temperaturilor maxime va creşte uşor şi va fi de aproximativ 17 grade la sfârşitul perioadei de anticipaţie. Referitor la media minimelor termice, se remarcă o creştere semnificativă până în data de 17 aprilie, când se vor înregistra 4 grade, iar această valoare se va menţine până la finalul celei de-a doua săptămâni. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi redusă până în ziua de 16 aprilie, apoi va fi ridicată până spre sfârşitul intervalului de referinţă.

Maramureş: încălzire iniţială, apoi stabilizare

În Maramureş, în primele zile, media temperaturilor maxime va fi în creştere de la 17 grade, în data de 13 aprilie, până spre 20 de grade, în zilele de 15 şi 16 aprilie. În următoarea zi (17 aprilie) se poate observa o scădere a maximelor termice, astfel încât, mediat, se vor atinge 18 grade, iar valoarea respectivă se va menţine până spre sfârşitul perioadei de referinţă. Dacă se face raportare la temperaturile din timpul nopţii, se identifică o creştere semnificativă în prima partea intervalului, de la o medie de -1 grad, în data de 13 aprilie, până la aproximativ 6 grade, în 17 aprilie. După aceasta nu vor mai fi variaţii termice semnificative, astfel că media temperaturilor minime va fi de 5 - 6 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă până în ziua de 16 aprilie, însă după aceasta va fi în creştere şi se va menţine ridicată până la finalul celei de-a doua săptămâni analizate.

Moldova: temperaturi moderate şi ploi în a doua săptămână

În Moldova, media temperaturilor maxime va fi în creştere în primele zile, de la 13 grade în prima zi până la 17 grade în data de 15 aprilie. După aceasta, media maximelor termice va rămâne relativ constantă şi se va situa în jurul valorii de 16 grade, până la sfârşitul intervalului. Media temperaturilor minime porneşte de la 0 grade, în prima zi a intervalului şi va creşte treptat până spre 6 grade, în jurul datei de 19 aprilie, valoare ce se va menţine până la sfârşitul perioadei de anticipaţie. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată în special în a doua săptămână analizată.

Dobrogea: uşoare creşteri şi ploi după 19 aprilie

În Dobrogea, media temperaturii maxime va avea fluctuaţii pe tot parcursul intervalului şi va fi de 13 grade, în primele două zile ale intervalului, apoi va creşte treptat până spre 16 grade, în ziua de 18 aprilie. Ulterior, nu vor fi variaţii notabile, astfel că media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 16 grade, până la sfârşitul celor două săptămâni. Media temperaturilor minime va fi în creştere treptată în prima săptămână şi va porni de la 3 grade, în prima zi până la 8 grade, în data de 19 aprilie. Până la sfârşitul intervalului, temperaturile din timpul nopţii nu vor avea variaţii semnificative, situându-se în jurul valorii de 7 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată după data de 19 aprilie.

Muntenia: temperaturi constante, ploi spre final

În Muntenia, media maximelor termice prezintă uşoare oscilaţii în cadrul întregului interval de referinţă, astfel încât va fi de 16 - 17 grade. În privinţa mediei temperaturilor minime, se remarcă o creştere treptată, pornind de la 2 - 4 grade în primele nopţi (perioada 13 - 17 aprilie), până spre 6 - 7 grade, în cea de-a doua săptămână. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere după data de 19 aprilie şi se va menţine ridicată până la sfârşitul intervalului analizat.

Oltenia: valori stabile şi ploi după 20 aprilie

În Oltenia, media temperaturilor maxime va avea uşoare variaţii pe parcursul intervalului de referinţă, fiind situată în jurul a 17 grade. Dacă se face raportare la media minimelor termice, se identifică aceeaşi tendinţă relativ staţionară, fiind de aproximativ 6 grade până la sfârşitul celei

de-a doua săptămâni. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată după data de 20 aprilie.

La munte, cu uşoare variaţii de la o zi la alta, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea a minimelor în jurul valorii de 0 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi în creştere după data de 17 aprilie.

Estimarea evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 13 - 26 aprilie 2026 este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată), precizează ANM.