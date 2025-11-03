Drone suspecte, pentru a treia noapte consecutiv, deasupra unei baze militare din Belgia - posibilă operațiune de spionaj

Mai multe drone au fost observate pentru a treia noapte consecutiv deasupra bazei militare Kleine-Brogel, situată în nord-estul Belgiei, aproape de granița cu Țările de Jos, a anunțat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken.

Potrivit postului public belgian VRT, un elicopter a fost trimis la fața locului după ce dronele au fost detectate, însă acestea au zburat ulterior în direcția Olandei.

„Este o misiune clară care vizează Kleine-Brogel”, a declarat ministrul Francken, adăugând că ancheta este în desfășurare, conform BBC.

Suspiciuni de spionaj

Într-o intervenție la radio, ministrul Apărării a afirmat că totul indică o operațiune de spionaj, însă a refuzat să avanseze ipoteze privind autorii.

„Am câteva idei, dar voi fi prudent”, a spus Francken.

Baza Kleine-Brogel este una strategică, fiind cunoscută pentru prezența armamentului nuclear american pe teritoriul belgian — un detaliu care sporește gravitatea incidentului.

Autoritățile au raportat și alte zboruri suspecte de drone în ultimele zile, inclusiv deasupra bazelor militare Leopoldsburg (provincia Limburg) și Marche-en-Famenne (sud-estul țării).

Drone au fost observate și în apropierea aeroporturilor Ostend și Deurne, în Anvers, potrivit VRT.

Incidente similare în Europa

Incidentul din Belgia se înscrie într-o serie de cazuri recente de activitate neautorizată a dronelor în spațiul aerian european.

În octombrie, apariția neconfirmată a unor drone a determinat aeroportul din München (Germania) să își suspende operațiunile de două ori în decurs de 24 de ore.

În septembrie, Danemarca a semnalat activități similare, pe care autoritățile le-au descris drept opera unui „actor profesionist”.

Tot în septembrie, Estonia și Polonia au cerut consultări cu ceilalți membri NATO, după ce drone și avioane rusești ar fi încălcat spațiul lor aerian. Rusia a negat orice implicare.

În contextul acestor incidente, Comisia Europeană a propus recent patru proiecte de apărare, printre care și dezvoltarea unui sistem anti-dronă, ca parte a planurilor de consolidare a capacităților de apărare ale Uniunii Europene până în 2030.