Două rusoaice, condamnate pentru că s-au sărutat într-o cafenea /video

Un simplu cuplu gay care se sărută sau se ține de mână pe stradă poate fi acuzat direct de ”propagandă”, în Rusia. La fel se poate întâmpla și în cazul unei persoane care își exprimă public sexualitatea sau protestează împotriva legislației.

Înregistrarea video, postată pe platforme de socializare, le arată pe cele două femei stând la o masă, schimbând inele și sărutându-se, asemenea unei ceremonii de logodnă.

Acuzatele, două tinere în vârstă de 19 și 24 de ani, al căror nume nu a fost dezvăluit de justiția rusă, au fost găsite vinovate în conformitate cu un articol care interzice "propaganda relațiilor și (sau) preferințelor sexuale netradiționale", a anunțat un tribunal din Krasnodar prin intermediul serviciului de presă pe Telegram.

Russia's anti-gay laws in action: police in Krasnodar detained two women, 24 and 19, for "LGBT propaganda" over a video of them kissing.



They were made to apologize on camera, write confessions, and face fines of 100,000-200,000 rubles, per @mediazzzonahttps://t.co/1T5QcimLjL