Două case ard acum în Vrancea. Incendiu pe 600 mp/ ISU Vrancea, anunț de ultimă oră

Un incendiu violent se manifestă acum în Milcovul, Vrancea. Până la sosirea pompierilor, flăcările s-au extins la a doua casă.
”Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă din comuna Milcovul.
La faţa locului acţionează 8 echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani şi Punctului de Lucru Vulturu, cu 4 autospeciale de stingere, 1 autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, 2 autospeciale pentru munca operativă şi o ambulanţă SMURD.
Până la sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul s-a extins la o a doua locuinţă şi se manifestă, pe o suprafaţă de aproximativ 400 de metri pătraţi, precum şi la două anexe gospodăreşti, pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi.
Echipajele acţionează pentru localizarea şi lichidarea acestuia.
Intervenţia este în dinamică” anunță ISU Vrancea, în urmă cu câteva minute.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News