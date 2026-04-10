Două case ard acum în Vrancea. Incendiu pe 600 mp/ ISU Vrancea, anunț de ultimă oră
Data publicării: 09:09 10 Apr 2026

Două case ard acum în Vrancea. Incendiu pe 600 mp/ ISU Vrancea, anunț de ultimă oră
Autor: Irina Constantin

imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin

Un incendiu violent se manifestă acum în Milcovul, Vrancea. Până la sosirea pompierilor, flăcările s-au extins la a doua casă.

”Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă din comuna Milcovul.

La faţa locului acţionează 8 echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani şi Punctului de Lucru Vulturu, cu 4 autospeciale de stingere, 1 autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, 2 autospeciale pentru munca operativă şi o ambulanţă SMURD. 

Până la sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul s-a extins la o a doua locuinţă şi se manifestă, pe o suprafaţă de aproximativ 400 de metri pătraţi, precum şi la două anexe gospodăreşti, pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi.

Echipajele acţionează pentru localizarea şi lichidarea acestuia.

Intervenţia este în dinamică” anunță ISU Vrancea, în urmă cu câteva minute. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Două case ard acum în Vrancea. Incendiu pe 600 mp/ ISU Vrancea, anunț de ultimă oră
Publicat acum 38 minute
Imaginile dimineții cu ger și zăpadă: Minus 10 grade la Bâlea Lac și viscol în mai multe județe
Publicat acum 48 minute
Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Război în Orientul Mijlociu / ZIUA 42: Trump acuză Iranul: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!” / Alertă antiaeriană în tot Israelul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 33 minute
Sindicatul Europol, acuzat că sabotează Poliția Română
Publicat acum 3 ore si 29 minute
BANCUL ZILEI: Momentul de sinceritate
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Ce a vorbit Oana Țoiu cu Marco Rubio. Anunțul MAE
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close