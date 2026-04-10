Două case ard acum în Vrancea. Incendiu pe 600 mp/ ISU Vrancea, anunț de ultimă oră

”Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă din comuna Milcovul.

La faţa locului acţionează 8 echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani şi Punctului de Lucru Vulturu, cu 4 autospeciale de stingere, 1 autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, 2 autospeciale pentru munca operativă şi o ambulanţă SMURD.

Până la sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul s-a extins la o a doua locuinţă şi se manifestă, pe o suprafaţă de aproximativ 400 de metri pătraţi, precum şi la două anexe gospodăreşti, pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi.

Echipajele acţionează pentru localizarea şi lichidarea acestuia.

Intervenţia este în dinamică” anunță ISU Vrancea, în urmă cu câteva minute.