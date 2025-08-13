Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut în ultimul moment ca președintele polonez Karol Nawrocki, aliat al mișcării MAGA, să participe la teleconferința cu liderii europeni privind Ucraina de miercuri, potrivit premierului polonez centrist Donald Tusk, rivalul politic înverșunat al lui Nawrocki, care se aștepta să participe.

Karol Nawrocki este aliat al mișcării politice populiste de dreapta MAGA a lui Trump și a vizitat Casa Albă în timpul campaniei electorale prezidențiale din Polonia de anul acesta. El l-a învins în iunie pe candidatul partidului lui Tusk, Rafał Trzaskowski, potrivit Reuters.

„Chiar înainte de miezul nopții de ieri, am primit informația, împreună cu partenerii noștri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de președinte în contactele cu președintele Trump”, a declarat Tusk la o conferință de presă.

Casa Albă nu a comentat dacă SUA a solicitat ca Nawrocki, și nu Tusk, să participe la apel.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez a spus marți că Tusk, fost șef al Consiliului European, ar urma să participe la apelul cu Trump.

Dar consilierul pentru politică externă al lui Nawrocki, Marcin Przydacz, a declarat jurnaliștilor că el „nu are informații că premierul Donald Tusk ar fi planificat anterior să participe”.

El a spus că echipa lui Tusk a demonstrat că nu avea contacte bune cu administrația Trump, deoarece era sub impresia că Tusk ar urma să participe.

CITEȘTE ȘI - Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk

Nawrocki vs. Tusk. „Polonezii nu trebuie puși unii împotriva altora“

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szlapka, a spus că Tusk a reprezentat Polonia în două apeluri de miercuri cu liderii europeni, dar nu și cu Trump. Przydacz a spus că birourile președintelui și premierului vor face schimb de informații despre întâlniri.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy au vorbit cu Trump înainte de summitul președintelui american cu omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, de vineri, subliniind necesitatea de a proteja interesele Kievului.

Krzysztof Izdebski, director de politici la Fundația Batory, a spus că faptul că doi rivali politici reprezintă Polonia creează riscul unor mesaje contradictorii.

„Aceasta arată că, chiar și în politica externă, într-o chestiune atât de importantă pentru securitate, suntem pur și simplu ostatici ai politicii interne și ai unei anumite competiții între diverse organe de stat”, a spus el.

CITEȘTE ȘI - Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA

El a adăugat că acest lucru ar submina efortul Poloniei de a se prezenta ca o țară modernă care colaborează cu națiunile de frunte în probleme politice internaționale.

Nawrocki și PiS sunt susținători puternici ai Ucrainei în războiul său cu forțele ruse invadatoare, la fel ca și Tusk și guvernul său, însă ei diferă în probleme precum avortul, valorile familiale și statul de drept.

Tusk a spus că respectă solicitarea SUA de a menține contactele la nivel prezidențial, dar că acest lucru nu ar trebui folosit pentru a „pune polonezii unii împotriva altora”.

