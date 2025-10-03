Donald Trump, ultimatum pentru gruparea Hamas

Președintele american Donald Trump a transmis un ultimatum de ultimă oră grupării militante Hamas, amenințând cu represalii militare masive dacă nu acceptă un acord imediat pentru încetarea ostilităților și eliberarea tuturor ostaticilor israelieni.

„Hamas a fost o amenințare nemiloasă și violentă, de mulți ani, în Orientul Mijlociu! Au ucis (și au făcut viețile insuportabil de mizerabile), culminând cu MASACRUL din 7 octombrie, în Israel, (victime) bebeluși, femei, copii, persoane în vârstă, și mulți tineri și tinere, băieți și fete, care se pregăteau să-și sărbătorească împreună viitorul. Ca răzbunare pentru atacul din 7 octombrie asupra civilizației, peste 25.000 de 'soldați' Hamas au fost deja uciși. Majoritatea celorlalți sunt înconjurați și ÎNCERCUIȚI MILITAR, doar așteptând să dau eu cuvântul 'GO', pentru ca viețile lor să fie stinse rapid. Cât despre restul, știm unde sunteți și cine sunteți, și veți fi urmăriți și uciși”, și-a început președintele american mesajul, postat pe rețeaua Truth Social.

Trump amenință Hamas. Dacă nu acceptă propunerea, promite „iadul”

Donald Trump a cerut ca toți palestinienii să părăsească imediat zona și să se îndrepte către părți mai sigure din Fâșia Gaza, ultimatumul pentru încheierea acordului fiind fixat până duminică seara, ora 18:00 (Washington, D.C.), respectiv luni, ora 01:00, ora României.

„Cer ca toți palestinienii nevinovați să părăsească imediat această zonă de potențială mare moarte viitoare către părți mai sigure din Gaza. Toți vor fi îngrijiți corespunzător de cei care așteaptă să ajute. Din fericire pentru Hamas, însă, li se va oferi o ultimă șansă! Națiuni mari, puternice și foarte bogate din Orientul Mijlociu, și din regiunile înconjurătoare, împreună cu Statele Unite ale Americii, au convenit, cu Israelul semnând, asupra PĂCII, după 3000 de ani, în Orientul Mijlociu. ACEST ACORD SALVEAZĂ, DE ASEMENEA, VIEȚILE TUTUROR LUPTĂTORILOR HAMAS RĂMAȘI! Detaliile documentului sunt cunoscute LUMII și este unul grozav pentru TOȚI!”, a mai scris Trump.

„Vom avea PACE în Orientul Mijlociu, într-un fel sau altul. Violența și vărsarea de sânge se vor opri. ELIBERAȚI OSTATICII, PE TOȚI, INCLUSIV CADAVRELE CELOR DECEDAȚI, ACUM! Un acord trebuie încheiat cu Hamas până duminică seara la ȘASE (6) P.M., ora Washington, D.C. Toate țările au semnat! Dacă acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ nu este încheiat, tot iadul, cum nu s-a mai văzut, se va dezlănțui împotriva Hamas. VA FI PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU, ÎNTR-UN FEL SAU ALTUL. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, și-a încheiat Trump ultimatumul.

Donald Trump a prezentat luni, 29 septembrie, un plan în 20 de puncte destinat să pună capăt războiului din Fâșia Gaza.