Data publicării: 13:18 13 Oct 2025

Donald Trump a ajuns în Israel. Chirieac, analiză după eliberarea ultimilor ostatici de către Hamas
Autor: Ioan-Radu Gava

trump orientul mijlociu Foto: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o analiză, după eliberarea ultimilor ostatici israelieni de către Hamas.

Președintele american Donald Trump a ajuns luni, în prima parte a zilei, în Israel, chiar în timp ce ultimii ostatici erau eliberați de organizația teroristă Hamas. Președintele Statelor Unite ale Americii a fost așteptat la aeroport de premierul Benjamin Netanyahu.

Eliberarea ultimilor 20 de ostatici israelieni a reprezentat un pas important către obținerea unei păci durabile în regiune, după doi ani de război. 

EXCLUSIV Lacrimile de bucurie din Israel, umbrite de tristețe. Ce urmează e sfâșietor. Româncă de acolo: Urmează o fază mult mai grea

Bogdan Chirieac, analiză a rolului președintelui Trump în detensionarea crizei

Bogdan Chirieac, analist politic, a avut o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, unde a comentat subiectul și a evidențiat rolul decisiv pe care președintele SUA l-a avut în soluționarea crizei.

„E clar că Donald Trump, care are meritul principal în eliberarea ostaticilor israelieni, chiar crede că va face pace în Orientul Mijlociu. Până la proba contrarie, să-i dăm o șansă.

Faptul că numeroși lideri mondiali vor participa la aceste negocieri de pace e un lucru pozitiv, faptul că organizația teroristă Hamas a fost convinsă să depună armele, să nu mai conducă Fâșia Gaza și să elibereze ostaticii - 20 în viață, 28 în saci de cadavre, care sunt importante pentru israelieni deoarece trebuie îngropate în pământul sfânt - iară e un lucru pozitiv și Donald Trump a marcat din nou. Probabil că Premiul Nobel pentru Pace i se cuvinea cu adevărat“, a explicat Chirieac.

EXCLUSIV Eliberarea ostaticilor de către Hamas. Român în Israel: Am dezactivat alarma de bombardamente. Sper să nu o mai aud niciodată

Situația Palestinei, incertă

Analistul politic a mai vorbit, de asemenea, despre nevoia de pace în Orientul Mijlociu, regiune care a început să se dezvolte și caută să aibă relații cât mai bune cu societățile occidentale.

„În privința șanselor reale de pace în Orientul Mijlociu, multă lume este în continuare sceptică, deși foarte multe state arabe și-au schimbat complet atitudinea. Vorbesc de Arabia Saudită, de Emiratele Arabe Unite, de Qatar. Lumea nu mai vrea război, sânge, distrugeri și măcel.

Lumea arabă dorește dezvoltare, prosperitate, liniște, pace și colaborare cu Israelul. Arabia Saudită e un investitor major și începuse să investească mult acolo. De asemenea, Israelul oferea tehnologie. Vremea războaielor fără de sfârșit ar cam trebui să apună.

Problema este reprezentată de Hamas și situația Palestinei, deoarece lucrurile nu sunt coapte pentru crearea a două state în regiune, Israel și Palestina“, a conchis Bogdan Chirieac.

