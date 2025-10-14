€ 5.0879
Data actualizării: 13:54 14 Oct 2025 | Data publicării: 13:54 14 Oct 2025

„Domnu’ colonel”, noua piesă a trupei Meșterul Manele, lovește direct în sistem
Autor: Alexandra Curtache

piesa Foto: Captură Youtube
 

Meșterul Manele ironizează puterea din România în cel mai curajos protest muzical al anului

Trupa bucureșteană Meșterul Manele, înființată de Călin-Liviu Georgescu în august 2025, a publicat, în urmă cu câteva ore, single-ul „Domnu' colonel”, o piesă-manifest care combină umorul acid cu atacul frontal la adresa pârghiilor puterii. Piesa, urcată pe canalul oficial de YouTube al grupului, stârnește deja polemici și discuții. 

Meșterul Manele - o formație care s-a impus rapid în peisajul protestului muzical din București prin balade satirice și cântece manifest, reinventează, în „Domnu' colonel”, formula cântecului de protest: ritmuri antrenante, refren memorabil și versuri care-și asumă sarcasmul ca instrument critic. Muzica și versurile sunt semnate de Călin-Liviu Georgescu, iar piesa funcționează îți rămâne în minte. 

Versurile - ce spune (și ce tace) „Domnu' colonel”

Am inclus mai jos fragmentul de versuri furnizat de autor, pentru a oferi cititorului contextul analizei:

„Pot să zic de președinte? Da domnule, dă-i înainte.
Pot să cânt despre Ursula? Da domnule, mi se rupe de Ursula.
Pot să cânt despre corupție? Da domnule, fără discuție.
Meștere, ia-te de cine vrei tu, dar de bănci, nu!
Domnu colonel, domnu colonel…
Pot să mă iau de vaccin? Da, domnule, te și suțin!
Pot să mă iau de parapide? Da domnule, niște perfide.
Pot să mă iau de securști? Da domnule, că nu te riști.
Meștere, ia-te de cine vrei tu, dar de bănci, nu!
Domnu colonel, ce-am voie să cânt?”

Versurile au câteva întrebări satirice despre lista „permisiunilor” cu subiectele tolerate în melodiile artiștilor (politicieni, instituții europene, chiar pandemie), și marchează o dublă ironie: pe de o parte, libertatea aparentă de a critica „ce vrei tu”, iar pe de alta, spațiile care rămân protejate sau inexpugnabile.

Repetiția refrenului „Meștere, ia-te de cine vrei tu, dar de bănci, nu!” funcționează ca un reproș direct țintit către acele puteri economice care, în percepția publică exprimată de cântec, ar fi mai puțin expuse criticii decât politicienii ori alte categorii.

Piesa folosește ironia dialogică („Pot să zic…? Da domnule, dă-i înainte.”) - un truc retoric care simulează o conversație cu o „autoritate” invizibilă (domnu' colonel). Efectul: artistul pare să ceară aprobare pentru a critica, iar aprobarea sau refuzul verbalizează tabuurile societății. 

Impact și riscuri: de la viral la legal

Piesa are potențial viral datorită refrenului ușor de reținut și tonului provocator; în același timp, fraze precum „ia-te de cine vrei tu, dar de bănci, nu” pot atrage atenția instituțiilor vizate sau a mediilor financiare, mai ales în contextul în care critica economică tinde să genereze reacții rapide din partea actorilor privați.

Publicul tânăr și segmentele active politic ar putea vedea în „Domnu' colonel” un imn al nemulțumirii îngrădirii libertății poporului. Piesa a atins deja peste 900 de vizionări și sute de aprecieri.

Indiferent dacă va rămâne un hit de moment sau va deveni parte dintr-un curent mai larg de protest muzical, cântecul servește ca mic manual al autocenzurii ironizate.

„Rezistența continuă!!!! Muzica e o formă de exprimare, bravo!”, scrie cineva în comentarii.

„Băncile nu doar conduc.. DECID direcții civilizaționale, ideologia, cine trebuie ucis și cine cultivat.. Trăim în lumea conturată de bănci după pofta și interesele lor. Desigur, noi ii spunem "human nature," "civilizație", în multe feluri. În realitate este un JOC, la scară planetară, pe care câțiva oameni (sau ne-oameni) îl joacă și în care eu, tu, toți cei pe care îi cunoaștem, sunt caractere pre-stabilite, pre-programate, urmând scenariul pentru a perpetua JOCUL-PUȘCĂRIA. Băncile PUȘCĂRIE!”, mai adaugă o persoană.

