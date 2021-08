Doi pui de sturion, prinși în Dunăre de un pescar. După eliberare, peștii nu mai voiau să plece / VIDEO

Un pescar din Caraș Severin, aflat la pescuit la Dunăre, a observat că în undița sa, s-a agățat ceva. Bucuros, omul a ridicat undița, a cercetat-o și a rămas uimit când a văzut că în undiță s-au prins doi pești mai deosebiți. Omul nu a mai văzut niciodată asemenea pești, așa că, a strigat la alți prieteni aflați și ei la pescuit pe malul apei.

Pescarii ,,mai bătrâni” și-au dat imediat seama cu ce au de-a face și cu mare grijă ca să nu rănească peștii, le-au scos cârligul din gură, după care, i-au eliberat în apă. Culmea a fost că frumoșii pești s-au dovedit foarte prietenoși și după mai multe insistențe, au plecat în adânc.

Nisetrul (Acipenser gueldenstaedtii), specie nativă de sturion din Dunăre, poate atinge 2,35 m lungime și poate cântări peste 100 kg. Dar puii de nisetru eliberați acum abia depășesc 20 cm si circa 100g, dimensiuni normale pentru vârsta lor. Puii de nisetru au fost eliberați în fluviu încă de anul trecut printr-un program de repopulare Cu toții sunt marcați pentru a putea fi identificați in cazul unei capturi accidentale sau in timpul unei cercetări științifice.



Deși i se mai spune si „Sturionul de Dunăre”, nisetrul este din ce in ce mai rar in apele fluviului, fiind pe lista roșie IUCN a speciilor in pericol critic de dispariție. La fel ca cei mai multi pești migratori, declinul populațiilor este cauzat de creșterea sectorului hidroenergetic, a pescuitului excesiv, a schimbărilor climatice si a poluării, toți acești factori având la baza activitatea umana. Asa se face ca nu doar sturionii, ci mai toate populațiile speciilor de pești de apa dulce migratori s-au redus, in medie, cu 93% in Europa, începând cu 1970 (The Living Planet Index (LPI) for Migratory Freshwater Fish), scrie Infocs.ro.

Mai mulți delfini și sturioni au fost eliberați în Marea Neagră de polițiști

Pentru prevenirea pescuitului ilegal și a comerțului ilicit cu pește și produse din pește, în perioada 9-16 mai 2020, polițiștii Serviciului de Poliție ,,Delta Dunării", împreună cu inspectori piscicoli din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și inspectori ecologi din cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, au acționat în Rezervația Biosferei Delta Dunării și pe Marea Neagră.

Astfel, au fost constatate 8 infracțiuni (6 prevăzute de O.U.G. nr. 23/2008, privind pescuitul și acvacultura și 2 prevăzute de Legea nr. 191/2003, privind infracțiunile la regimul transportului naval).

De asemenea, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale (3 prevăzute de O.U.G. nr. 23/2008, privind pescuitul și acvacultura și una prevăzută de Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite) (citește AICI).