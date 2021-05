Divorțul dintre Melinda și Bill Gates, planificat din 2019? Dezvăluirile care ies la iveală după anunțul despărțirii

Melinda Gates, replică pentru Bill Gates: Ruptă iremediabil! Cerem curţii să desfiinţeze căsătoria

Melinda Gates începuse să se întâlnească cu avocaţi specializaţi în divorţuri încă din 2019 în vederea separării de soţul ei, Bill Gates, a informat duminică The Wall Street Journal, citând surse şi documente, relatează dpa, citează Agerpres.



Cuplul şi-a anunţat despărţirea săptămâna trecută după 27 de ani de căsătorie, precizând într-o declaraţie comună că decizia a fost luată după "multă gândire şi multă muncă în relaţia noastră".



Miliardarul Bill Gates, cofondatorul Microsoft, şi soţia sa, Melinda Gates, care au trei copii împreună, au anunţat că vor continua să colaboreze în cadrul fundaţiei lor, Fundaţia Bill şi Melinda Gates, dedicată combaterii sărăciei şi bolilor din lume.

Divorțul dintre Melinda și Bill Gates, planificat din 2019?





Melinda, în vârstă de 56 de ani, s-a aflat în contact cu avocaţi de la diferite firme încă din 2019, potrivit noilor dezvăluiri.



Persoane sub rezerva anonimatului au declarat pentru The Wall Street Journal că legătura dintre Bill Gates şi Jeffrey Epstein, fostul miliardar condamnat pentru infracţiuni sexuale, ar fi reprezentat o problemă în relaţia dintre magnat şi soţia sa, Melinda.



Declaraţia publicată lunea trecută de Bill şi Melinda Gates nu a oferit un motiv anume care a determinat ruptura între cei doi.



"În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie ce funcţionează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viaţă sănătoasă şi productivă", se arată în comunicat.

"Vom continua să lucrăm împreună"





"Continuăm să împărtăşim credinţa în această misiune şi vom continua să lucrăm împreună în cadrul fundaţiilor, dar nu mai credem că mai putem să ne dezvoltăm împreună în relaţia de cuplu în următoarea fază a vieţii noastre", au explicat cei doi într-un comunicat postat pe reţelele de socializare.



Bill şi Melinda Gates au împreună două fiice - Jennifer şi Phoebe, în vârstă de 25 şi, respectiv, 18 ani - şi un fiu, Rory, de 21 de ani.

Bill și Melinda Gates, divorț din cauza lui Ann Winbald? Cine este femeia care a stat între ei ani de zile: I-am cerut aprobarea să mă căsătoresc

Se pare că la mijloc în acest divorț ar fi o femeie misterioasă: Ann Winbald, fosta lui iubită, cea care l-a subjugat pe miliardar și cea pentru care, se pare, Melinda Gates l-ar fi lăsat să se bucure de escapade anuale alături de ea.

Un articol publicat de presa americană încă din 1997 arată că relația dintre Bill Gates și Ann Winbald nu era una simplă, iar acesta îi păstra fotografia în biroul său.

Jennifer, fiica cea mare a cuplului, prima reacție

Fiica cea mare a cuplului Bill şi Melinda Gates, Jennifer Gates, în vârstă de 25 de ani, a reacționat la vestea divorțului părinților ei.

După anunțul despărțirii, tânăra de 25 de ani a scris pe Instagram că familia ei „traversează o perioadă dificilă”, conform madame.lefigaro.fr.

„Bună ziua prieteni, mulți dintre voi știți acum de separarea părinților mei”, a scris Jennifer Gates, fiica cea mare a cuplului, pe Instagram, adăugând: „Este un moment dificil pentru întreaga noastră familie. Încerc încă să învăț să mă descurc cu emoțiile mele și să fac acest lucru cât mai bine posibil, la fel ca ceilalți membri ai familiei în acest moment”.

Tânăra de 25 de ani a afirmat că nu va face „niciun comentariu suplimentar” cu privire la divorțul părinților.

Cu toate acestea, ea a mulțumit comunității pentru sprijin și „mesajele minunate”.